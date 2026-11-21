Mulher caminha desolada na orlade Ferreira Gomes na sexta (20). Polícia Civil exigiu perícia antes da retirada dos peixes; equipes ambientais já coletaram amostras para análise

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Macapá (AP)

O Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) voltou a receber, neste sábado (21), relatos de moradores sobre peixes mortos no rio Araguari, no município de Ferreira Gomes, a 135 quilômetros de Macapá. Seria terceiro dia consecutivo da ocorrência, que ainda não foi confirmada pelas autoridades. O Portal SelesNafes.Com apurou que executivos da Alupar, empresa que controla a hidrelétrica Ferreira Gomes Energia, chegam esta semana para acompanhar os desdobramentos.

Na sexta-feira (20), a Polícia Civil chegou a impedir que equipes da prefeitura recolhessem os peixes, sob a justificativa de que seria necessária a realização de uma perícia antes da retirada dos animais. Técnicos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) também estiveram no local e coletaram amostras para análise. O governador Clécio Luís (União) também esteve no local e conversou com moradores e autoridades locais.

Até o momento, não há uma explicação oficial para a nova mortandade que começou a ser registrada ainda na quinta-feira (19). O Ministério Público e a Ferreira Gomes Energia, responsável pela hidrelétrica instalada no rio, ainda não se manifestaram sobre o episódio. Nos bastidores da empresa, a suspeita é de que o fenômeno esteja relacionado à estiagem severa que atinge a região há cerca de quatro meses, provocando baixa extrema no nível do rio e mau cheiro.

Os primeiros episódios de mortandade de peixes no rio Araguari foram registrados em 2014, meses depois do início da operação da hidrelétrica de Ferreira Gomes. Na época, uma perícia apontou que o excesso de oxigênio dissolvido na água liberada pelas comportas da usina teria provocado as ocorrências. A empresa chegou a ser multada em R$ 30 milhões e firmou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público.

Depois de vários anos sem novos registros, o reaparecimento de peixes mortos voltou a preocupar moradores e integrantes do MAB. O movimento acompanha os impactos da atividade hidrelétrica na região e cobra esclarecimentos sobre as possíveis causas do fenômeno.

O MAB e o Ministério Público também mantêm ações judiciais contra a Ferreira Gomes Energia, nas quais são cobradas indenizações por danos morais coletivos relacionados aos episódios anteriores. A causa da mortandade atual dependerá dos resultados das análises ambientais e da perícia.