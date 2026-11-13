Telemedicina chegará a 7 municípios do Amapá com emenda de Acácio; veja onde haverá atendimento

Nove unidades de saúde receberão serviços em 35 especialidades médicas, com investimento de R$ 4 milhões destinado pelo deputado federal

Publicidade

REDAÇÃO, de Macapá (AP)

Sete municípios do Amapá receberão novos pontos de atendimento por telemedicina, ampliando o acesso da população a consultas e serviços especializados. Ao todo, nove unidades da rede estadual de saúde serão contempladas. Macapá concentra três dos locais escolhidos. Confira quais hospitais e unidades passarão a oferecer o serviço.

Na capital, serão contemplados o Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima, o Hospital Maria Lúcia Guimarães da Silva e o Centro de Especialidades. No interior, os serviços funcionarão nos hospitais estaduais de Laranjal do Jari, Oiapoque e Santana, além das unidades mistas de Tartarugalzinho, Vitória do Jari e Amapá.

A implantação será viabilizada com R$ 4 milhões em recursos de emenda parlamentar do deputado federal Acácio Favacho (MDB-AP), destinados ao Fundo Estadual de Saúde. O pagamento foi realizado na quinta-feira (12).

A estrutura permitirá a realização de teleconsultas, teleinterconsultas, telediagnósticos e teleconsultorias, com previsão de atendimento em 35 especialidades médicas. Entre as áreas contempladas estão pediatria, ginecologia, endocrinologia, cardiologia, neuropediatria e psiquiatria.

O projeto também prevê atenção especial às populações indígenas, quilombolas, ribeirinhas e comunidades rurais isoladas, que enfrentam dificuldades de deslocamento para conseguir atendimento especializado. A expectativa é reduzir viagens intermunicipais e interestaduais, agilizar diagnósticos e contribuir para diminuir as filas de espera na rede pública.

Para Acácio Favacho, o investimento busca aproximar os serviços especializados de quem mais precisa. “Nosso compromisso é trabalhar para que os recursos federais se transformem em melhorias concretas na vida das pessoas. A telemedicina aproxima os especialistas de quem mais precisa, reduz distâncias e ajuda a levar atendimento de qualidade a comunidades que historicamente enfrentam dificuldades de acesso à saúde”, afirmou o parlamentar.