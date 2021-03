De dia dormitório, de noite cracolândia

Imóvel construído pela metade está abandonado há quase uma década, no Bairro do Muca, zona sul de Macapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Um prédio de construção não finalizada no Bairro do Muca, zona sul da Macapá, tem sido motivo de muita preocupação de vizinhos e moradores na região.

Há quase uma década, o prédio começou a servir, de dia, como um dormitório para pessoas em situação de vulnerabilidade social – moradores de rua – e de noite, torna-se abrigo para usuários de drogas, uma cracolândia, como apelidaram vários moradores próximos do local, que conversaram com a reportagem, mas não quiseram se identificar por medo de retaliação dos incômodos ‘inquilinos’.

O prédio fica na Rua Santos Dumont, na esquina com a avenida Teresa Maciel Tavares, quase em frente à uma escola. Recentemente, pelo menos duas pessoas foram vítimas de emboscadas que utilizaram o local como “bunker”. Um homem, inclusive, estaria no Hospital de Emergências de Macapá (HE), após levar uma facada.

O portal SelesNafes.com conversou com vários vizinhos e o temor é tão grande que nenhum deles quis se identificar, com medo de represálias.

No dia em que chegou ao local para checar as denúncias dos moradores, a reportagem encontrou poucas pessoas, mas dos que estavam, chamou atenção um rapaz que aproveitava o sol do fim de tarde, confortavelmente em uma sacada, ao que parece, degustando um pacote de biscoito.

A cena exótica, tinha um complemento pitoresco: ao lado, uma pichação carregava a insígnia “proibido roubar”, uma mensagem dos traficantes da organização criminosa que domina a região.

“Esse prédio tá abandonado há muitos anos. Aí, a malandragem começou a tomar conta, se empossaram desse prédio e fica cheio. Aí acontecem assaltos, quem passa na rua, eles roubam. Um tempo desses deram uma facada em um rapaz que saiu pela rua pedindo socorro com a faca cravada nas costas, tem outro no pronto socorro que o rapaz que furou a coxa dele também é um frequentador aí da cracolândia. A vizinhança toda tem medo. Alguns saem para roubar as casas, lâmpadas, redondezas, pulam para dentro. Pedimos que as autoridades tomem providências, é muito perigoso”, clamou um morador que não quis se identificar.

Outro vizinho confirmou. Falou que há foragidos da justiça, que já houve óbitos e que é terrível a sensação de sentir-se preso dentro de casa.

Os moradores pedem um posicionamento da segurança pública, do setor de postura municipal, bem como dos proprietários do imóvel, que seriam herdeiros de uma querela judicial de uma clínica de saúde privada.