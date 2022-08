“Juiz tem lado, porra!”, diz Capi durante convenção do PSB

O candidato ao Senado se referiu às eleições de 2018: convenção do PSB que confirmou a candidatura de Capi ao Senado e o apoio a Clécio (SD)

Por SELES NAFES

Num discurso inflamado, o presidente do PSB no Amapá e candidato ao Senado, João Capiberibe, afirmou que as eleições de 2018 foram fraudadas, e que “juiz tem lado, porra!”. Foi ontem à noite (5), durante a convenção estadual do partido, no Bairro do Laguinho, região central de Macapá.

Em 2018, o então senador Capiberibe disputava o governo do Estado contra Waldez Góes (PDT), que acabou ganhando a eleição no segundo turno. A então deputada federal Janete Capiberibe (PSB) disputava o Senado.

Na véspera do primeiro turno, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP), a pedido do Ministério Público Eleitoral, indeferiu as candidaturas de Capi e Janete porque o PT estava irregular.

A chapa foi liberada com uma liminar concedida já durante a totalização dos votos pelo TSE, depois que Capi substituiu o vice do PT por uma vice do PSB. O PSB afirmou que o desgaste causado pela decisão local confundiu os eleitores. Capi perdeu a eleição por 47% a 52%.

Ontem, durante a apresentação das chapas de candidatos a deputados federais, estaduais e ao Senado, ele voltou a afirmar que foi vítima na eleição de 2018.

“Eles fraudaram a eleição. Ali não nos faltou voto para ganhar a eleição. Eles têm o judiciário do lado deles. A justiça pode até ser neutra, mas o juiz tem lado, porra. O juiz tem lado, caralho, essa é a verdade”, disparou o candidato ao Senado.

Esta semana, o PSB declarou apoio a Clécio Luís (SD), alegando que se tratou de um pedido de Lula.