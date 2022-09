Após 2 anos, Carnaval retorna a Santana com atrações nacionais e locais

Folia objetiva movimentar o circuito cultural e a economia no município a 17 km de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Com atrações nacionais e locais, iniciará esta semana o “Carna Santana 2022”. O evento estilo micareta retorna após dois anos de pandemia de covid-19, com expectativa de receber cerca de 50 mil pessoas por noite.

A programação inicia no famoso corredor da folia na sexta-feira (2) com os blocos Flanáticos, Porto Folia, Na Balada e Abalou. No sábado (3), a folia continua com a animação dos blocos Faraó, Uau, My Love, Bebo Todas, Bloco do Barulho e Pororoca.

Já no domingo (4), a tarde inteira é das crianças, com a saída dos blocos My Love Kids e Faraó Kids. À noite, o público adulto poderá curtir com a Escola de Samba Império do Povo e a apresentação da banda Araketu, atração nacional.

Outra novidade do carnaval fora de época, é que o último dia de programação será destinado a galera da pipoca [folia gratuita sem compra de abadás].

De acordo com o presidente da Liga dos Blocos de Micareta do Carnaval de Santana (Liblomica), Dj Ita Nunes, que coordena o evento, os blocos de micareta irão arrastar cerca de 5 mil pessoas cada para acompanhar os trios e suas atrações.

Além disso, foi montada uma estrutura de com arquibancadas, bares, boates, camarotes, lanchonetes, restaurantes e banheiros ao longo do corredor da folia.

“O evento à noite ocorrerá de 20h até às 3h40. O objetivo é de voltar com um Carnaval eleito como um dos melhores do Norte do país com cerca 50 mil pessoas por noite e aquecer a economia do nosso município. Todo mundo ganha”, disse Ita Nunes.

Os abadás estão sendo vendidos na central do Carnaval montada da Avenida Santana.

Um forte esquema de segurança está sendo montado para a programação, que faz parte de um pacote de investimentos em projetos culturais em Santana com recursos viabilizados pelo governo do estado e bancada federal, com contrapartida do município.

Foto: Divulgação