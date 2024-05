Em nova crise, Unimed muda gestão e suspende atendimentos em outros estados

Usuários em tratamento fora do Amapá têm encontrado dificuldades, incluindo pacientes com câncer

Por SELES NAFES

Depois de um período de recuperação, após um processo de fusão, a Unimed de Macapá (Fama) voltou a dar sérios sinais de crise. Recentemente, a cooperativa suspendeu o atendimento para usuários que precisam de tratamentos em outros estados, incluindo oncológicos.

Foi o que aconteceu com a pastora Adna Ferraz, de 63 anos, que faz tratamento oncológico no Hospital Oswaldo Cruz (SP). A família dela já conseguiu várias liminares, mas continua tendo problemas para dar continuidade nas terapias.

“Eu não sei mais a quem implorar por socorro. O que a Unimed está fazendo com os seus usuários de plano é totalmente abusivo. Simplesmente cancelou todos os intercâmbios (atendimentos em hospitais e clínicas credenciadas) e agora deixou todos a ver navios”, desabafou o filho dela, Gabriel Ferraz.

Depois de anos colecionando polêmicas e ações judiciais, a cooperativa de médicos que administrava a Unimed Macapá praticamente quebrou em 2017, e a marca acabou sendo assumida pela Federação das Unimeds da Amazônia (Fama).

A Fama chegou a fazer investimentos em comunicação, na recuperação do hospital e até inaugurou centros de fisioterapia e diagnóstico. O reposicionamento da imagem reconquistou a confiança de usuários e atraiu mais clientes.

No entanto, durante a pandemia, a empresa voltou a passar por turbulências, deixando milhares de usuários preocupados no Amapá.

Procurada pelo Portal SN, a Unimed Fama informou que está passando por mudanças na gestão e reestruturando processos. E garantiu que está se esforçando para dar o atendimento necessário aos usuários.

Ela também revelou que a gestão foi repassada para uma empresa experiente no setor (numa espécie de terceirização), visando buscar mais investimentos. E orientou usuários com dificuldades de atendimento de intercâmbio (em outros estados) a fazer solicitações pelo SAC da empresa. Abaixo, leia a nota na íntegra com suas orientações.

Nota de esclarecimento

Inicialmente, informamos que a Unimed Fama está vivenciando um cenário de mudança na gestão, no entanto, estamos reestruturando processos, desenhando novos rumos, retomando contato mais próximo com os usuários e trabalhando para dar o atendimento necessário aos nossos beneficiários.

Em Macapá, na busca de trazer mais investimentos, ampliação da capacidade de atendimento e impulsionar novos negócios no estado, o Hospital Fama Macapá, desde março de 2024, está sendo gerido por uma empresa com anos de experiência no mercado de saúde, atuando com excelência no atendimento, respeito e comprometimento.

Ações como esta comprovam o compromisso da Unimed Fama com a população amapaense, em manter o bem-estar e a qualidade na prestação de serviços como sua prioridade fundamental.

Nesse sentido, havendo situações de impossibilidade de atendimento das operadoras de planos de saúde através de prestadores integrantes de sua rede assistencial, local ou via intercâmbio, orientamos que os beneficiários registrem suas solicitações de atendimento via SAC, através de algum de nossos canais de atendimento da Operadora: Call Center 0800-660 0200 (24h) ou 4020-7000 (24h), Portal (http://www.unimedfama.com.br/fale-conosco), Aplicativo Unimed Fama ou presencialmente, na Av. Coaraci Nunes, 377 – Central, Macapá, de 8h às 12h.

Por fim, a Unimed Fama reafirma que está comprometida em manter a assistência aos seus beneficiários, garantindo a qualidade na prestação de serviços.