Adolescente é apreendido horas após assassinato de jovem de 21 anos

Polícia Civil aponta que homicídio teria sido ordenado por facção criminosa; segundo adolescente envolvido está sendo procurado

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Por JONHWENE SILVA, de Santana (AP)

Um criminoso de 17 anos foi apreendido nesta terça-feira (10), suspeito de envolvimento no assassinato de uma jovem de 21 anos, ocorrido na noite de segunda-feira (9), no bairro Provedor, em Santana, a 17 quilômetros de Macapá. A apreensão ocorreu poucas horas após o crime, durante uma operação da Polícia Civil que também resultou na localização de uma pistola calibre .380, possivelmente utilizada no homicídio.

O suspeito foi encontrado em uma residência na Rua Portilho de Melo. Durante as buscas no imóvel, os policiais localizaram a arma, que estava escondida e apresentava a numeração raspada. A ação foi conduzida por equipes da 1ª Delegacia de Polícia de Santana, com apoio do Grupamento Tático Aéreo (GTA).

As investigações apontam que dois adolescentes teriam participado da execução da vítima. O segundo suspeito, de 16 anos, já foi identificado pela polícia, mas continua sendo procurado. As equipes trabalham para esclarecer a participação de cada um no assassinato.

Segundo a Polícia Civil, o homicídio teria sido determinado por integrantes de uma organização criminosa, em meio à disputa entre facções rivais. A jovem teria sido acusada de fornecer informações a um grupo adversário. Os investigadores também apuraram que ela havia mantido um relacionamento amoroso com um integrante da facção rival, circunstância que pode estar relacionada à motivação do crime.

Após a apreensão, o adolescente foi encaminhado às autoridades competentes para os procedimentos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A Polícia Civil continua as investigações para localizar o segundo suspeito, identificar os possíveis mandantes e esclarecer todas as circunstâncias do homicídio.