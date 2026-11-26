Possíveis informantes recuaram após receber ameaças de integrantes do crime organizado, dificultando o trabalho da investigação

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

A lei do silêncio imposta pelo medo do crime organizado pode dificultar a investigação de mais uma execução em Macapá. Oberdan Vitor Trindade Vieira, de 19 anos, foi morto a tiros na tarde desta terça-feira (24), na passagem das Margaridas, no bairro Cidade Nova, zona leste da capital.

O ataque aconteceu por volta das 14h30. Quando militares do 6º Batalhão chegaram ao local, encontraram Oberdan caído em frente a uma residência, já sem vida.

A perícia da Polícia Científica recolheu vários estojos de munição calibre 9 milímetros espalhados pela cena do crime. A suspeita é de que o assassinato tenha sido praticado por criminosos ligados a uma facção que atua na região.

Mas, além dos disparos, outro fator chamou a atenção das equipes policiais: o silêncio. Com medo de ameaças de morte e represálias do crime organizado, possíveis testemunhas se afastaram e evitaram fornecer informações que pudessem ajudar a identificar os responsáveis.

A Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) continua investigando o caso e tenta descobrir quem matou Oberdan e o que motivou a execução.

Quem tiver informações que possam ajudar a polícia pode denunciar anonimamente pelo telefone 99170-4302.