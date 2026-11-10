Clécio diz que incêndios em Oiapoque são provocados por invasões

Governador acompanha operações em município que concentra 317 focos de calor; fumaça já provocou 44 atendimentos médicos

Publicidade

REDAÇÃO, de Macapá (AP)

O governador Clécio Luís (União) acompanha as ações de combate às queimadas e aos incêndios florestais em Oiapoque, município que concentra o maior número de focos de calor no Amapá. O chefe do Executivo estadual coordena o reforço da força-tarefa, que reúne equipes de segurança pública, fiscalização ambiental, bombeiros, Defesa Civil e saúde. Na segunda-feira (9), dois homens foram presos suspeitos de provocar queimadas na localidade de Vila Vitória.

A operação policial mobilizou 20 militares após denúncias de moradores sobre pessoas ateando fogo em uma área de vegetação e acúmulo de lixo. A ação integra o reforço da fiscalização determinado pelo governo estadual para identificar e responsabilizar possíveis autores de incêndios. Os dois suspeitos foram detidos e encaminhados às autoridades competentes.

A preocupação tem relação direta com a dimensão das queimadas. Entre 1º de agosto e 9 de novembro, Oiapoque registrou 317 focos de calor, o maior número entre os municípios amapaenses. Em todo o estado, foram identificados 1.691 focos no período, contra 515 no mesmo intervalo de 2025, um aumento de aproximadamente 228%.

Durante o acompanhamento da situação, Clécio Luís também coordena medidas para reduzir os impactos da fumaça sobre a população. Até domingo (8), o Hospital Estadual de Oiapoque havia registrado 44 atendimentos relacionados à possível exposição à fumaça, com sintomas como falta de ar, crises de asma, agravamento de bronquite e dores no tórax. Entre os casos está o de uma criança de 1 ano, internada com pneumonia.





O trabalho de combate ao fogo inclui equipes de fiscalização ambiental deslocadas para o município, monitoramento de imagens de satélite e vistorias em áreas atingidas. Guarda-parques capacitados como brigadistas também reforçam a atuação do Corpo de Bombeiros. A fiscalização busca identificar os responsáveis e evitar novos focos em áreas de vegetação.

Além das medidas de segurança e controle ambiental, Clécio coordena uma frente de assistência às famílias afetadas pela estiagem. O planejamento prevê distribuição de água potável, alimentos e kits de higiene, além do reforço no atendimento de saúde e nas ações da Defesa Civil. A articulação envolve órgãos estaduais, Prefeitura de Oiapoque e Governo Federal.

A força-tarefa mantém o monitoramento dos incêndios e dos efeitos da fumaça sobre os moradores. O uso do fogo permanece proibido durante o período de estiagem, e as autoridades orientam a população a evitar queimadas em terrenos, quintais e áreas de vegetação. As denúncias de incêndios provocados também são utilizadas para direcionar as equipes de fiscalização e segurança.