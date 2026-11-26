Formação de 19 novos agentes deve ampliar as abordagens nas ruas

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

A circulação de motos elétricas nas ruas de Macapá deverá passar a ter fiscalização mais frequente após a formação de 19 novos agentes de trânsito. Os profissionais são servidores da Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMac) e estão em treinamento para reforçar as ações de orientação e fiscalização na capital amapaense.

De acordo com Frederico Dias, agente de fiscalização da Operação Lei Seca, que integra a equipe do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), o trabalho também prevê ações voltadas à boa ordem administrativa, incluindo a retirada de veículos utilizados de maneira irregular.

Um dos principais pontos de atenção é a classificação desses veículos. Os chamados autopropelidos, conhecidos popularmente como motinhas elétricas, possuem características específicas: guidão com largura de até 70 centímetros, comprimento entre os eixos de até 1,30 metro e velocidade máxima de fabricação de 32 km/h. A categoria também inclui patinetes e monociclos elétricos.

Esses veículos podem circular em ciclovias, ciclofaixas e vias locais com velocidade regulamentada de até 40 km/h. Nas ruas, porém, os condutores devem permanecer à direita da pista, junto ao bordo da faixa, e não trafegar pelo centro da via.

“O grande problema que temos atualmente é em relação ao comportamento das pessoas que adquirem e passam a usar esse veículo”, alerta Frederico. Segundo ele, muitos condutores desrespeitam os espaços permitidos e utilizam as motinhas de maneira inadequada. A orientação é que se comportem como ciclistas, respeitando as regras de circulação e os espaços destinados à micromobilidade urbana.

Outra dúvida frequente diz respeito à obrigatoriedade de habilitação. Os autopropelidos estão dispensados de CNH, registro e licenciamento anual, assim como do uso obrigatório de capacete. Ainda assim, o agente recomenda a utilização de equipamentos de proteção individual para reduzir os riscos de acidentes.

Já os ciclomotores possuem regras diferentes. Para conduzir esses veículos, é obrigatório ter habilitação na categoria A ou Autorização para Conduzir Ciclomotor (ACC), além de registro, licenciamento anual e uso de capacete.

A regulamentação dos equipamentos de mobilidade individual autopropelidos também envolve a atuação dos municípios, conforme a Resolução nº 996/2023 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). A norma estabelece diretrizes para a circulação desses veículos e prevê competências municipais na organização do trânsito.

Com a formação dos 19 agentes, a expectativa é ampliar tanto as ações educativas quanto as fiscalizações. “Após a formação dos novos agentes, a presença da fiscalização nas ruas será mais constante”, afirma Frederico.

Ele acrescenta que os condutores que utilizarem os veículos de maneira inadequada, colocando a própria segurança e a de outras pessoas em risco, poderão ter os equipamentos removidos para o depósito do órgão fiscalizador, além de estarem sujeitos às medidas administrativas e penalidades previstas na legislação de trânsito.