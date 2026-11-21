Com oito títulos profissionais, Vinicius Mateusm, o Vinima Pro, afirma que precisa descansar e reorganizar a vida após uma sequência de dificuldades

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De Macapá (AP)

O fisiculturista amapaense Vinicius Mateus Vieira Lima, conhecido como Vinima Pro, surpreendeu seguidores ao anunciar que ficará afastado das competições por tempo indeterminado. Aos 29 anos, o atleta decidiu interromper uma trajetória marcada por títulos internacionais e participações em um dos maiores campeonatos da modalidade, o Mr. Olympia. O anúncio foi feito no publicado em suas redes sociais.

A decisão ocorreu quando Vinicius se preparava para disputar o Musclecontest Luciano Cruz, em Minas Gerais. A competição seria a sétima do atleta somente nesta temporada. No entanto, o acúmulo de dificuldades pessoais e o desgaste provocado pela rotina de preparação levaram o amapaense a reconsiderar seus próximos passos.

Em seu pronunciamento, Vinima explicou que já não estava conseguindo conciliar as exigências do esporte com outras situações enfrentadas fora dos palcos. Ele reconheceu que vinha deixando de lado sinais de cansaço e problemas que se acumulavam desde antes de sua última apresentação.Sem entrar em detalhes, o atleta também relatou ter sofrido um golpe naquela semana, episódio que agravou a situação e inviabilizou a continuidade da preparação.

“Hoje, posso dizer que meu trabalho não é mais ser fisiculturista porque cheguei a uma fase em que o fisiculturismo me faz mais mal do que bem e eu preciso de férias. Preciso de um tempo para mim mesmo, preciso recalcular a rota”, desafabou.

Carreira

A interrupção acontece depois de uma carreira de destaque na categoria Men’s Physique, voltada à avaliação da proporção muscular e da apresentação física dos competidores. Vinima conquistou oito títulos na IFBB Pro League, uma das principais organizações do fisiculturismo profissional, e participou de cinco edições consecutivas do Olympia.

Apesar do anúncio, o atleta não pretende abandonar os hábitos associados ao esporte. A intenção é continuar treinando e mantendo o estilo de vida do fisiculturismo, mas sem a pressão de cumprir calendários de campeonatos ou atingir condições físicas específicas para subir ao palco.

Vinicius não estabeleceu uma data para voltar a competir. Por enquanto, a prioridade será o descanso e a reorganização da vida pessoal.