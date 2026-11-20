Janarino Ferreira dos Santos, de 75 anos, foi localizado na Ilha Redonda; momento do resgate foi marcado por orações e agradecimentos

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Foram 11 dias de angústia, buscas e esperança até que a família de Janarino Ferreira dos Santos, de 75 anos, recebesse a notícia que tanto aguardava. O idoso, que tem Alzheimer e estava desaparecido desde 10 de novembro, foi encontrado vivo na tarde desta sexta-feira (20), Dia da Consciência Negra, em uma área de mata na comunidade de Ilha Redonda, zona rural de Macapá.

Janarino foi localizado por um grupo de voluntários liderado por um homem conhecido como “Chibante”, ex-militar do Exército Brasileiro que atualmente ministra cursos operacionais voltados à segurança pública. O idoso estava debilitado, mas consciente de que havia sido encontrado. Após o resgate, a previsão era de que passasse por avaliação médica antes de retornar ao convívio familiar.

O momento da localização foi registrado em vídeo e marcado pela emoção dos voluntários. Ao perceberem que Janarino estava vivo, os integrantes do grupo comemoraram e agradeceram a Deus.

“Deus é maravilhoso! Achamos ele, em nome de Jesus”, celebrou um dos participantes. Em seguida, os voluntários se reuniram em oração, ainda no local do resgate.

O desaparecimento havia mobilizado familiares, moradores e equipes de segurança pública. O Corpo de Bombeiros Militar do Amapá e o Grupo Tático Aéreo (GTA) participaram das buscas, com operações terrestres e sobrevoos na região. A preocupação aumentava a cada dia, principalmente pelas condições de saúde do idoso, que, além do Alzheimer, tem diabetes, hipertensão e é cego de um dos olhos.

Pai de 12 filhos, Janarino era procurado em uma região de mata onde a família temia que ele não conseguisse se orientar ou encontrar o caminho de volta. Durante os dias de desaparecimento, parentes fizeram apelos públicos pela continuidade das buscas. Na quinta-feira (19), a neta Sara Monte divulgou um vídeo pedindo às autoridades que não esquecessem do avô e mantivessem os esforços para encontrá-lo.

A notícia do resgate encerrou mais de uma semana de incerteza e trouxe alívio aos familiares. Depois de 11 dias desaparecido, Janarino foi encontrado com vida, resultado comemorado pelos voluntários que participaram da operação. A expectativa agora é pela avaliação de seu estado de saúde e pelo reencontro com os filhos e demais parentes.