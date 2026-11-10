Calor de até 38°C no Amapá acende alerta para aumento na conta de energia

Uso prolongado de ar-condicionado e ventiladores pode pesar no orçamento; distribuidora orienta sobre economia e segurança dos aparelhos

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Macapá (AP)

As temperaturas elevadas registradas no Amapá, que já chegaram a 38°C em municípios como Calçoene e Oiapoque, estão exigindo mais dos equipamentos de refrigeração e podem provocar aumento nas contas de energia elétrica. Com ventiladores e aparelhos de ar-condicionado funcionando por períodos mais longos, a CEA Equatorial orienta os consumidores a adotarem medidas para reduzir gastos e evitar problemas nas instalações elétricas.

Dados do Iepa confirmam os registros de calor intenso no estado. O cenário deve continuar ao longo de novembro, segundo projeções do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que apontam temperaturas acima da média histórica na região. A permanência do período de estiagem em parte do território amapaense também contribui para o desconforto térmico.

Entre os equipamentos que mais exigem atenção está o ar-condicionado. A recomendação é manter a temperatura entre 23°C e 24°C, evitar portas e janelas abertas durante o funcionamento e realizar a limpeza regular dos filtros. No caso dos ventiladores, a orientação é desligá-los quando os ambientes estiverem vazios e aproveitar a circulação natural do ar nos horários menos quentes.

As geladeiras também podem consumir mais eletricidade durante os períodos de calor, já que precisam trabalhar para manter a temperatura interna adequada. Para evitar desperdícios, a distribuidora recomenda reduzir a frequência de abertura das portas, não guardar alimentos ainda quentes e manter espaço suficiente entre o eletrodoméstico e a parede, permitindo a dissipação do calor produzido pelo motor.

Outro ponto destacado pela concessionária é a segurança das instalações. O uso de vários aparelhos de alta potência em uma única tomada pode provocar sobrecarga e superaquecimento. Fios danificados, equipamentos sem manutenção e saídas de ventilação obstruídas também representam riscos. A substituição de lâmpadas convencionais por modelos de LED e o aproveitamento da iluminação natural são outras alternativas para diminuir o consumo.

O gerente de obras da CEA Equatorial, Alexandre Lima, ressalta que a mudança de hábitos pode fazer diferença no orçamento doméstico, principalmente nesta época do ano. Segundo ele, os cuidados com os eletrodomésticos devem ser permanentes, mas precisam ser reforçados durante as ondas de calor, quando a utilização dos sistemas de refrigeração aumenta. Além de contribuir para a economia, as medidas ajudam a prolongar a vida útil dos aparelhos e reduzir o risco de acidentes elétricos.