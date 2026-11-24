Estatal destinará US$ 3,3 bilhões à Margem Equatorial nos próximos cinco anos, região onde foram identificadas três camadas com petróleo em um único poço

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Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

Em média, em todo o mundo, são necessários entre 6 e 7 poços para confirmar a existência ou não de petróleo. Na costa do Amapá, a Petrobras conseguiu confirmar a presença de óleo em 3 lençois diferentes no único poço perfurado até agora, e outros três ainda serão abertos após licenciamento do Ibama. Essa perspectiva animadora, que custou R$ 4 milhões por dia durante seis meses (aluguel da sonda), fez a empresa anunciar a ampliação de investimento em exploração de óleo e gás para os próximos cinco anos. O total chegará US$ 120 bilhões, segundo anunciou a estatal.

Somente na Margem Equatorial, a companhia pretende investir US$ 3,3 bilhões em atividades exploratórias, um aumento de 32% em relação ao planejamento anterior, que reservava US$ 2,5 bilhões para a região. Dos 15 novos poços previstos nessa faixa do litoral brasileiro, oito ficarão na chamada ‘Bacia da Foz do Amazonas’.

O otimismo da estatal está relacionado, entre outros fatores, aos resultados obtidos no poço Morpho, localizado no bloco FZA-M-59, a aproximadamente 175 quilômetros da costa de Oiapoque, no norte do Amapá. Durante a perfuração, realizada numa região onde a profundidade do mar chega a 2.886 metros, os técnicos identificaram três diferentes reservatórios contendo petróleo. As descobertas foram anunciadas entre agosto e outubro deste ano.

Embora a Petrobras ainda não tenha divulgado o volume de petróleo encontrado, fontes ligadas à companhia ouvidas pela agência Reuters consideram possível que a viabilidade comercial das reservas na Bacia da Foz do Amazonas seja declarada já em 2027. A confirmação dependerá de novas pesquisas e avaliações técnicas sobre a capacidade de produção dos reservatórios.

Em setembro, o Ibama autorizou a perfuração de outros três poços na região, denominados Manga, Crotalus e PAD Morpho. Este último terá a finalidade de dimensionar o reservatório descoberto. O Ministério Público Federal (MPF), entretanto, mantém uma disputa judicial para tentar suspender a licença ambiental.

A Petrobras pretende perfurar cerca de 50 poços exploratórios nos próximos cinco ano. Mais de 70% dos recursos do novo plano de negócios serão destinados à exploração e à produção de petróleo e gás natural.

Outra prioridade da companhia será reduzir a dependência brasileira da importação de óleo diesel, com investimentos na ampliação e modernização das refinarias. O novo planejamento supera em US$ 13 bilhões o montante previsto no plano anterior da estatal.