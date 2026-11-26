Estudantes foram surpreendidos com caixas de memórias contendo fotografias, objetos da infância e cartas escritas pelos familiares

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Uma homenagem organizada pela professora de física Raiane Lima dos Santos emocionou alunos do 3º ano do ensino médio da Escola Estadual Augusto dos Anjos, em Macapá. A iniciativa, chamada de “Aula da Saudade”, reuniu pais e estudantes para recordar histórias e momentos que marcaram a trajetória dos jovens. A surpresa foi registrada em vídeo e ganhou repercussão nas redes sociais.

Na quadra poliesportiva da instituição, os estudantes foram chamados, um a um, para receber abraços e homenagens dos familiares. A atividade foi marcada por lágrimas, sorrisos e demonstrações de carinho.

“Eu decidi fazer essa iniciativa com a turma porque queria proporcionar a eles esse momento especial”, contou Raiane.

Um dos momentos mais emocionantes foi a entrega de caixas de memórias preparadas especialmente para cada estudante. Dentro delas, havia fotografias antigas, roupas da infância, bilhetes, objetos pessoais, guloseimas e cartas escritas pelos familiares.

Raiane também tem uma ligação especial com os estudantes. Ela foi professora da turma na primeira série do ensino médio e voltou a acompanhá-los no terceiro ano, desta vez em um componente curricular preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

“Eu já tinha uma história com eles. Foi muito especial voltar para fechar esse ciclo”, explicou.

Sabrina Campos de Queiroz Aguiar, mãe da estudante Ágatha de Queiroz Aguiar, contou que ficou feliz com a iniciativa, principalmente porque temia que a filha concluísse o ensino médio sem viver uma despedida especial como aquela.

“Ela já está chorando só de lembrar que irá deixar a escola. Preparamos a caixa enquanto ela estava fazendo o Enem, no domingo. Estava recheada! Foi preparada com muito carinho”, relatou Sabrina.

Depois das homenagens individuais, pais e filhos se reuniram no chão da quadra para abrir as caixas e compartilhar lembranças. A atividade terminou com abraços coletivos e uma fotografia da turma, que agora se prepara para uma nova etapa da vida.