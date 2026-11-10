Homem que vendia e produzia conteúdos de abuso infantil é preso no interior do AP

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)
Um homem de 20 anos foi preso pela Polícia Civil neste domingo (8), no município de Amapá, investigado de armazenar, produzir e vender na internet fotos e vídeos de abuso sexual infantojuvenil. A prisão ocorreu durante a 3ª fase da Operação Infância Tucuju, deflagrada pela Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DR-CCIBER) em conjunto com a Polícia Federal.
Durante a abordagem, as equipes apreenderam o aparelho celular do investigado. De acordo com o delegado Breno da Costa Esteves, a perícia e os levantamentos apontaram que o suspeito mantinha um grande acervo de arquivos ilícitos, utilizando a internet para captar conteúdos, repassar e negociar a venda com terceiros.
“Os crimes envolvendo material de abuso sexual infantojuvenil exigem investigações técnicas e criteriosas, especialmente diante da utilização de ferramentas digitais. Neste caso, conseguimos identificar e indiciar o investigado, além de reunir elementos suficientes para fundamentar o pedido de prisão preventiva. A atuação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Federal fortalece o combate a esses crimes e demonstra que seguimos trabalhando para identificar os responsáveis e proteger crianças e adolescentes”, destacou o delegado.
A investigação também revelou que, além do material obtido na rede, o homem produzia conteúdos próprios envolvendo pessoas do seu convívio próximo.
Com base nos elementos apurados pela DR-CCIBER em ação conjunta com a PF, a Justiça decretou a prisão preventiva do suspeito, que foi localizado e encaminhado às autoridades para os procedimentos cabíveis.
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