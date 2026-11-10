Homem que vendia e produzia conteúdos de abuso infantil é preso no interior do AP

O investigado também produzia vídeos de abuso sexual envolvendo pessoas do próprio convívio

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Um homem de 20 anos foi preso pela Polícia Civil neste domingo (8), no município de Amapá, investigado de armazenar, produzir e vender na internet fotos e vídeos de abuso sexual infantojuvenil. A prisão ocorreu durante a 3ª fase da Operação Infância Tucuju, deflagrada pela Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DR-CCIBER) em conjunto com a Polícia Federal.

Durante a abordagem, as equipes apreenderam o aparelho celular do investigado. De acordo com o delegado Breno da Costa Esteves, a perícia e os levantamentos apontaram que o suspeito mantinha um grande acervo de arquivos ilícitos, utilizando a internet para captar conteúdos, repassar e negociar a venda com terceiros.

“Os crimes envolvendo material de abuso sexual infantojuvenil exigem investigações técnicas e criteriosas, especialmente diante da utilização de ferramentas digitais. Neste caso, conseguimos identificar e indiciar o investigado, além de reunir elementos suficientes para fundamentar o pedido de prisão preventiva. A atuação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Federal fortalece o combate a esses crimes e demonstra que seguimos trabalhando para identificar os responsáveis e proteger crianças e adolescentes”, destacou o delegado.

A investigação também revelou que, além do material obtido na rede, o homem produzia conteúdos próprios envolvendo pessoas do seu convívio próximo.

Com base nos elementos apurados pela DR-CCIBER em ação conjunta com a PF, a Justiça decretou a prisão preventiva do suspeito, que foi localizado e encaminhado às autoridades para os procedimentos cabíveis.