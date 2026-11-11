Cansados de furtos, moradores perseguem e desmaiam ladrão após tentativa de crime em Santana

Suspeito foi flagrado tentando furtar um celular de dentro de uma residência e acabou alcançado por populares

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Cansados de conviver com furtos na região, moradores do bairro Acquaville, em Santana, fizeram justiça com as próprias mãos e agrediram um homem de 27 anos suspeito de tentar furtar um aparelho celular de dentro de uma residência. O caso aconteceu por volta das 23h30 desta terça-feira (10).

De acordo com informações do 4º Batalhão da Polícia Militar (4º BPM), o suspeito, identificado como Rafael Vieira, foi flagrado durante a tentativa de furto na casa de um morador. Ao perceber que havia sido descoberto, ele tentou fugir, mas acabou perseguido e alcançado por populares, que o agrediram antes da chegada da polícia.

Quando a equipe da PM chegou ao local, encontrou o homem ferido e realizou os primeiros procedimentos para encaminhá-lo ao Hospital de Emergência de Santana, onde recebeu atendimento médico.

Após os cuidados de saúde, Rafael foi conduzido ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), junto com os demais envolvidos na ocorrência, para os procedimentos legais.

Durante a abordagem, moradores relataram aos policiais que o homem seria suspeito de outros furtos registrados nas proximidades. No entanto, até o momento, não há confirmação oficial de envolvimento dele em outros crimes na região.