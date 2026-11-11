Depois de ser absolvido no 1º júri, empresário acusado de tentar matar sócio é condenado a 12 anos

Acusado ouve a sentença acompanhado de seus advogados. Primeiro julgamento ocorreu em 2024; defesa já recorreu da decisão

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O empresário Richardson Oliveira Lobo foi condenado a 12 anos e seis meses de prisão, em regime fechado, por tentar matar o ex-sócio em uma emboscada no bairro do Coração, na zona oeste de Macapá. A sentença foi proferida no fim da noite desta terça-feira (10), pelo Tribunal do Júri de Macapá. Richardson havia sido absolvido no primeiro julgamento, realizado em 2024, e a defesa já apresentou recurso para tentar obter um novo júri.

O julgamento começou na manhã de terça-feira e se estendeu até a noite. De acordo com o processo, o crime ocorreu por volta das 20h30 do dia 21 de junho de 2021, no ramal do frigorífico Braga, no então distrito do Coração. A vítima, o empresário Antônio Queiroz Alcântara Júnior, foi atingida por um tiro no pescoço dentro do próprio carro, mas conseguiu fugir, mesmo ferida, e buscar atendimento médico. O disparo teria sido efetuado por um pistoleiro supostamente contratado pelo acusado.

Os jurados reconheceram que o crime foi cometido por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Conforme a acusação acolhida pelo júri, Richardson teria se aproveitado da relação de amizade e sociedade com Queiroz para atraí-lo até o ramal, sob o pretexto de pagar uma dívida de R$ 30 mil referente à realização de um show, além de outros R$ 5 mil relacionados a um aparelho celular.

“Planejou previamente a prática delitiva e contou com a ajuda de um comparsa ainda não identificado, valendo-se da relação de confiança em função da sociedade mantida. O que demonstra dolo (vontade) intenso e reprovabilidade da conduta”, destacou a juíza Lívia Simone, responsável por presidir o julgamento.

Na definição da pena, também pesaram contra o empresário condenações anteriores. Uma delas por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, decorrente de um acidente de trânsito ocorrido em 2013. Richardson também possui uma condenação por estelionato em um processo julgado em 2011. Esses antecedentes foram considerados na dosimetria, que chegou a 25 anos de prisão antes da redução aplicada pela magistrada.

Com base na perícia, a juíza considerou que o disparo atingiu uma região do pescoço que não provocaria a morte da vítima. Essa circunstância foi levada em conta na redução da pena, fixada definitivamente em 12 anos e seis meses de reclusão.

Defesa nega participação no crime

Segundo as investigações, Richardson teria planejado matar e roubar o então sócio, Antônio Queiroz Alcântara Júnior. Os dois haviam combinado um encontro no ramal para acertar pendências financeiras relacionadas à realização de um show de pagode que não havia gerado lucro.

Ainda conforme a versão apresentada pela vítima, o suposto pistoleiro entrou no veículo e ocupou o banco traseiro, enquanto os dois empresários conversavam nos bancos da frente. Após o disparo, Queiroz conseguiu sair do carro e se esconder na mata. Ele relatou que a porta do lado ocupado pelo atirador estava travada, circunstância que teria facilitado sua fuga.

Richardson Lobo sempre negou envolvimento na tentativa de homicídio e afirmou que sequer estava no local do crime. Segundo a defesa, ele jantava com a namorada no momento do atentado. O empresário também declarou não compreender os motivos que levaram o ex-sócio a acusá-lo.

Com a condenação, a juíza determinou a prisão do empresário, seguindo o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a execução imediata das penas impostas pelo Tribunal do Júri, mesmo quando ainda cabem recursos. A magistrada também estabeleceu que eventual pedido de indenização da vítima deverá ser apresentado em ação própria na esfera cível.

Ao Portal SelesNafes.Com, a advogada Gleicy Oliveira confirmou que já interpôs recurso para tentar anular a condenação e conseguir um novo julgamento. Ela ressaltou que Richardson havia sido absolvido pelo Tribunal do Júri em 2024.