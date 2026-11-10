Jovem é morta com tiros na cabeça e no tórax; assassinos roubam bicicleta na fuga

Dois homens fugiram a pé após os disparos e roubaram uma bicicleta de um estabelecimento comercial durante a fuga

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Uma jovem de 21 anos, identificada como Carla Cardoso da Silva, morreu após ser alvejada por disparos de arma de fogo na noite de segunda-feira (9), na Travessa Treze, localizada no bairro Provedor 2, em Santana. A vítima foi atingida na região da cabeça e do tórax, chegou a ser socorrida ao Pronto-Socorro do município, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

Segundo o 4º Batalhão da Polícia Militar (4º BPM), a Central de Operações foi acionada por volta das 21h após moradores relatarem diversos tiros na região. Enquanto as patrulhas se deslocavam ao local, a equipe médica do hospital confirmou o atendimento e o posterior óbito da jovem.

Testemunhas relataram aos policiais que dois homens cometeram o crime e fugiram a pé em direção ao bairro Monte das Oliveiras. Durante a fuga, a dupla assaltou um estabelecimento comercial e roubou uma bicicleta.

A Polícia Militar realizou buscas na área apontada por populares e conseguiu recuperar o veículo abandonado. No entanto, nenhum suspeito foi localizado durante as diligências.

De acordo com a corporação, a jovem não tinha antecedentes criminais. A motivação do homicídio ainda é desconhecida.

O caso foi repassado à Polícia Civil, que assumirá as investigações para identificar e prender os autores do ataque. A PM reforça que informações ou denúncias anônimas podem ser repassadas pelo número 190 ou pelo telefone (96) 98412-1032, com garantia de sigilo absoluto.