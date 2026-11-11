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PEDRINHAS

“Comigo é na bala”: apontado por intimidações morre em confronto com a PM

Polícia 2 min de leitura

Conhecido como “Peixinho”, homem de 22 anos tinha passagem pelo sistema prisional e registros por furto qualificado e ameaças com arma de fogo

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Weverton de Araújo Moraes, conhecido como “Peixinho”, de 22 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira(11), após trocar tiros com uma equipe do 1º Batalhão da Polícia Militar, durante uma intervenção no bairro das Pedrinhas, zona sul de Macapá.

Segundo a PM, a equipe realizava patrulhamento na região após receber diversas denúncias de que indivíduos armados, ligados a uma facção criminosa, estariam intimidando e ameaçando moradores.

Policiais faziam incursões nas Pedrinhas para apurar denúncias de homens armados ligados a uma facção criminosa. Fotos: Olho de Boto/ SelesNafes.com

Durante as incursões, os policiais foram abordados por um morador que, com medo de represálias, preferiu não se identificar. Ele denunciou que um homem conhecido como “Peixinho” estaria armado e ameaçando pessoas na região. O denunciante também indicou o endereço onde o suspeito estaria escondido, na Travessa Vicente Duarte.

Ao chegar ao local, conforme a versão policial, a equipe foi recebida a tiros. Os militares reagiram ao ataque e, após o confronto, encontraram Weverton baleado, o Samu foi acionado e constatou o óbito.

Revólver calibre 38 apreendido tinha quatro munições deflagradas e duas percutidas

Ainda de acordo com os militares, Weverton tinha passagem pelo sistema prisional e diversas anotações criminais, incluindo furto qualificado e ameaças a moradores com emprego de arma de fogo.

Em uma das ocorrências registradas, ele e um comparsa teriam intimidado moradores com a frase: “Comigo é na bala”.

A arma utilizada contra os policiais, um revólver calibre 38, foi recolhida para perícia. O armamento estava com seis munições: quatro deflagradas e duas percutidas.

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