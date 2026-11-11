“Comigo é na bala”: apontado por intimidações morre em confronto com a PM

Conhecido como “Peixinho”, homem de 22 anos tinha passagem pelo sistema prisional e registros por furto qualificado e ameaças com arma de fogo

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Weverton de Araújo Moraes, conhecido como “Peixinho”, de 22 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira(11), após trocar tiros com uma equipe do 1º Batalhão da Polícia Militar, durante uma intervenção no bairro das Pedrinhas, zona sul de Macapá.

Segundo a PM, a equipe realizava patrulhamento na região após receber diversas denúncias de que indivíduos armados, ligados a uma facção criminosa, estariam intimidando e ameaçando moradores.

Durante as incursões, os policiais foram abordados por um morador que, com medo de represálias, preferiu não se identificar. Ele denunciou que um homem conhecido como “Peixinho” estaria armado e ameaçando pessoas na região. O denunciante também indicou o endereço onde o suspeito estaria escondido, na Travessa Vicente Duarte.

Ao chegar ao local, conforme a versão policial, a equipe foi recebida a tiros. Os militares reagiram ao ataque e, após o confronto, encontraram Weverton baleado, o Samu foi acionado e constatou o óbito.

Ainda de acordo com os militares, Weverton tinha passagem pelo sistema prisional e diversas anotações criminais, incluindo furto qualificado e ameaças a moradores com emprego de arma de fogo.

Em uma das ocorrências registradas, ele e um comparsa teriam intimidado moradores com a frase: “Comigo é na bala”.

A arma utilizada contra os policiais, um revólver calibre 38, foi recolhida para perícia. O armamento estava com seis munições: quatro deflagradas e duas percutidas.