“Quem quer tem que correr atrás”: jovem faz desafio e consegue trabalho em menos de 1 hora em Macapá

Davi Picanço, de 24 anos, decidiu procurar uma oportunidade de trabalho e registrou toda a experiência em vídeo publicado nas redes sociais

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Com disposição, iniciativa e vontade de trabalhar, Davi Picanço da Costa, de 24 anos, decidiu transformar uma dificuldade em desafio. Diante do movimento fraco nas entregas por aplicativos, ele saiu pelas ruas de Macapá com uma meta: conseguir trabalho em menos de uma hora. O resultado foi registrado em vídeo e publicado nas redes sociais.

Estudante e trabalhador autônomo, Davi começou a gravação explicando a situação e lançando um desafio aos seguidores. A ideia era mostrar que, mesmo diante das dificuldades, existem alternativas para quem está disposto a buscar uma oportunidade. A primeira tentativa, porém, não deu certo. Em um estabelecimento, ele conversou com um funcionário, explicou que estava disponível para trabalhar e deixou o contato para uma possível diária. Também apresentou suas experiências como garçom, destacando que sabia atender clientes, anotar pedidos e estava disposto a aprender outras funções.

Sem conseguir uma oportunidade naquele primeiro local, Davi seguiu para outro estabelecimento e repetiu a abordagem. Mais uma vez, explicou que poderia trabalhar como garçom ou auxiliar de cozinha e fez questão de mostrar que estava preparado para começar imediatamente. A persistência deu resultado. Em menos de uma hora, conseguiu uma diária e começou a trabalhar. Nas imagens, aparece realizando diferentes tarefas e, ao final, comemora o dinheiro recebido pelo serviço, que deixou suas mãos desgastadas.

“Quando você quer as coisas, basta correr atrás. Fui lá, fiz a minha diária e vou voltar para minha casa contando dinheiro”, disse no vídeo.

Davi conta que começou a produzir conteúdo para tentar se tornar influenciador digital em Macapá. Seus vídeos mostram principalmente a rotina de entregas e dicas práticas para o dia a dia. Para ele, a internet representa uma oportunidade de alcançar objetivos e mostrar seu talento. Sobre o desafio, explica que a intenção foi transmitir uma mensagem de iniciativa e determinação.

“Quando você tem disposição para correr atrás dos seus objetivos, não há dificuldade que lhe pare”, resumiu.

O jovem também não esconde o sonho de conquistar reconhecimento como influenciador e crescer profissionalmente. Enquanto isso, segue produzindo vídeos e compartilhando experiências com os seguidores. A mensagem deixada por Davi é simples: quando uma porta não se abre, vale a pena tentar outra. Afinal, como ele próprio destacou, “quem quer tem que correr atrás”.