Condenado a mais de 10 anos por assalto usa a filha de colo como escudo para não ser preso

Condenado por assaltar um motorista de aplicativo e obrigar a vítima a fazer transferências via Pix, homem usou a filha de colo para tentar impedir a prisão

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um homem de 24 anos, condenado a 10 anos e 5 meses de prisão por roubo, foi capturado pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira (10), no bairro Jardim Marco Zero, zona sul de Macapá. Durante a abordagem, ele teria resistido à prisão e usado a própria filha, uma criança de colo, para dificultar a ação dos policiais.

A prisão foi realizada por equipes da Delegacia Especializada de Crimes Contra o Patrimônio e do Núcleo de Capturas, em cumprimento a um mandado judicial.

Segundo o delegado Bruno Braz, o condenado participou de um assalto contra um motorista de aplicativo, em 2023, no bairro Zerão. Na ocasião, ele e outros dois comparsas renderam o trabalhador e, sob grave ameaça, obrigaram a vítima a realizar transferências bancárias via Pix.

Pela participação no crime, a Justiça aplicou a pena de 10 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. Ele deverá passar por audiência de custódia e ser encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), onde ficará à disposição da Justiça.