Criminoso adulterava códigos de barra para desviar pagamentos de impostos

Condenado a 13 anos e 4 meses de prisão foi preso pela Polícia Civil no bairro do Trem

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Um homem de 29 anos, condenado a 13 anos e 4 meses de prisão por estelionato, foi preso na manhã desta quinta-feira (12), no bairro do Trem, na zona sul de Macapá. A captura ocorreu durante a Operação Redecarga, realizada pela Polícia Civil do Amapá para cumprir a ordem judicial.

De acordo com as investigações, o condenado trabalhava como colaborador contratado de uma empresa especializada na emissão de alvarás. Ele aproveitava o acesso aos documentos para aplicar golpes envolvendo o pagamento de tributos estaduais e federais.

Segundo o delegado Bruno Braz, o homem adulterava os códigos de barras dos documentos de arrecadação, fazendo com que os valores pagos pelos clientes fossem direcionados a contas de seu interesse, em vez de chegarem aos destinatários corretos. Dessa forma, conseguia obter vantagens financeiras de maneira fraudulenta.

A prisão foi realizada por equipes da Delegacia Especializada de Crimes Contra o Patrimônio (DECCP) e do Núcleo de Capturas da Polícia Civil, que localizaram o condenado e deram cumprimento à decisão judicial.

A Justiça determinou o cumprimento da pena em regime inicialmente fechado. Após os procedimentos legais e a audiência de custódia, o homem foi encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), onde deverá cumprir a condenação.