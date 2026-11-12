Vereador preso com 6 barras de ouro é solto e afirma que aquisição foi lícita

Parlamentar afirma que material foi adquirido legalmente e promete apresentar documentos que comprovem a origem

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Após ser colocado em liberdade, o vereador de Macapá Alessandro Monteiro (PDT) se pronunciou sobre a apreensão de seis barras de ouro encontradas em sua residência durante uma operação do Gaeco e Polícia Federal, nesta quarta-feira (11). Em nota à imprensa assinada por ele, o parlamentar afirmou que o material, avaliado preliminarmente em quase R$ 1 milhão, foi adquirido e pago de forma lícita. A defesa informou que apresentará às autoridades os esclarecimentos e a documentação referentes à origem do metal.

A prisão em flagrante ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. Durante as buscas, os investigadores encontraram três barras de ouro escondidas na janela do banheiro da suíte e outras três no closet do parlamentar.

Segundo o auto de prisão em flagrante, a pesagem preliminar apontou aproximadamente 1,295 quilo de material com aparência de ouro. Com base na avaliação de referência utilizada pela Polícia Federal, o valor poderia chegar a R$ 942,7 mil. A quantia definitiva dependerá do resultado da perícia, que deverá identificar, entre outros aspectos, o grau de pureza do metal. No momento da abordagem, Alessandro não apresentou notas fiscais ou outros documentos que comprovassem a procedência legal das barras.

Em sua manifestação após a libertação, a assessoria destacou que a prisão não está relacionada a suspeitas de desvio de recursos públicos ou irregularidades no exercício do mandato. A nota também assegura que as atividades parlamentares de Alessandro permanecem inalteradas e que ele continuará exercendo suas funções na Câmara Municipal de Macapá.

O vereador reafirmou ainda o compromisso com a população da capital e declarou que pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido ao longo de sua trajetória como empresário e parlamentar. Segundo a assessoria, Alessandro respeita a atuação das instituições, permanece à disposição das autoridades e espera que os esclarecimentos apresentados pela defesa recebam da imprensa o mesmo destaque dado à prisão.

A investigação sobre a procedência do ouro continua. Conforme informações atribuídas ao Ministério Público, ao ser questionado inicialmente sobre a origem das barras, Alessandro afirmou que o material teria sido comprado no município de Oiapoque, na fronteira com a Guiana Francesa.