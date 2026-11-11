Deputada diz que vai ‘esclarecer fatos’ após Gaeco cumprir mandados em empresas e gabinete na Alap

Operação cumpriu 27 mandados de busca e apreensão em Macapá e Santana; Aldilene Souza afirma que investigação não tem relação com seu mandato parlamentar

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Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

O Ministério Público do Amapá divulgou nesta quarta-feira (11) que investiga um suposto esquema de desvio de recursos públicos no gabinete da deputada estadual Aldilene Souza (PDT). Foram expedidos 27 mandados de busca e apreensão, cumpridos em 28 endereços de Macapá e Santana, incluindo residências de agentes políticos e assessores, empresas investigadas e o gabinete da parlamentar na Assembleia Legislativa. As medidas foram autorizadas pelo Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP). Após a operação, a deputada afirmou que os fatos investigados não possuem qualquer relação com o exercício de seu mandato.

Segundo o MP, Operação Gabinete Empresarial apura suspeitas de peculato, falsidade documental, falsidade ideológica, associação criminosa e organização criminosa. Os investigadores afirmam ter identificado indícios de uma estrutura em quatro núcleos, com funções políticas, empresariais, financeiras e administrativas, onde a estrutura do Legislativo teria sido utilizada para favorecer interesses privados do grupo familiar e empresarial de Aldilene, com supostas nomeações fictícias, esquemas de rachadinha e uso irregular de recursos destinados à atividade parlamentar.

Um dos principais pontos da investigação envolve movimentações financeiras superiores a R$ 115 milhões em operações de crédito e débito identificadas em contas vinculadas ao núcleo político investigado. Os levantamentos também apontaram uma diferença superior a R$ 1,76 milhão entre ressarcimentos solicitados à Assembleia Legislativa e pagamentos realizados a fornecedores. Conforme o Ministério Público, foram identificados R$ 2,36 milhões em ressarcimentos, enquanto os pagamentos aos fornecedores declarados somaram aproximadamente R$ 591 mil.

Aldilene Souza divulgou uma nota afirmando que a operação envolve exclusivamente questões de natureza empresarial e privada, sem ligação com suas atividades legislativas.

A deputada também declarou que está disposta a colaborar com as autoridades judiciais e policiais para o esclarecimento dos fatos. A defesa informou que aguarda acesso integral aos autos para apresentar as informações necessárias ao Ministério Público, ao Poder Judiciário e à sociedade, assegurando que adotará todas as medidas cabíveis com respeito ao devido processo legal.