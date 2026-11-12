Deputada tenta recuperar dinheiro apreendido em operação policial

Dayse Marques foi investigada por suposto abuso de poder político nas eleições de 2024; ação foi julgada improcedente pela Justiça Eleitoral

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Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

A deputada estadual Dayse Marques (Rede) tenta recuperar valores e outros bens apreendidos durante uma operação da Polícia Federal, deflagrada em 2025, mas ainda não conseguiu a devolução. A parlamentar foi uma das oito pessoas investigadas por suposto abuso de poder político nas eleições municipais de 2024, em Amapá (cidade a 310 km de Macapá), quando sua aliada Kelley Lobato venceu a disputa pela prefeitura. A ação foi julgada improcedente em primeira instância, em novembro de 2025.

O processo foi movido pelo Ministério Público Eleitoral contra Dayse, Kelley Lobato, o ex-prefeito Carlos Sampaio, marido da deputada, e outros cinco investigados. A acusação apontava supostas demissões de servidores por perseguição política, aumento expressivo de contratações temporárias no ano eleitoral e divulgação de obras públicas para favorecer a candidatura de Kelley.

Ao analisar o caso, o juiz eleitoral Marck William Madureira da Costa considerou que não havia provas suficientes de utilização da máquina pública para fins eleitorais. Embora tenha reconhecido o aumento das contratações, o magistrado entendeu que não ficou demonstrada motivação política. Também considerou que a divulgação de obras públicas teve caráter informativo e julgou improcedente a ação, afastando as acusações contra os investigados.

Apesar da decisão favorável, Dayse ainda não conseguiu recuperar o dinheiro e os demais bens apreendidos. Os advogados apresentaram um requerimento solicitando a restituição, mas o magistrado entendeu que a via processual escolhida pela defesa era inadequada e não acolheu o pedido. Assim, os valores permanecem sem devolução à parlamentar.

Dayse Marques cumpriu apenas um mandato. Em outubro deste ano, ela obteve 5,5 mil votos, e não consegui ser reeleita.