Suspeito armado é imobilizado por policiais ao lado de hospital em Laranjal do Jari

Jeferson Andrei dos Santos Cunha, conhecido como “Mandrake”, de 20 anos, estava com uma pistola .40 carregada com seis munições

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

A agilidade dos policiais militares do 11º Batalhão foi decisiva para impedir que um suspeito armado tivesse qualquer chance de reação nesta quarta-feira (11), em Laranjal do Jari, no sul do Amapá. Em uma abordagem rápida, os militares perceberam que o homem estava armado, conseguiram imobilizá-lo e retirar de sua posse uma pistola calibre .40, carregada com seis munições.

O suspeito foi identificado como Jeferson Andrei dos Santos Cunha, de 20 anos, conhecido como “Mandrake”. A ocorrência começou por volta das 9h, quando a equipe foi acionada pela Central de Operações após a informação de que um homem havia dado entrada baleado no hospital da cidade.

Ao chegar à unidade de saúde, os policiais desconfiaram de Jeferson, que estava nas proximidades. Durante a abordagem, perceberam que ele estava armado e agiram rapidamente para desarmá-lo, evitando qualquer possibilidade de reação.

A suspeita é de que “Mandrake” estivesse fazendo a escolta do homem baleado, que teria sido atingido por integrantes de uma facção rival.

O indivíduo recebeu voz de prisão e foi apresentado em flagrante na Delegacia de Polícia Civil de Laranjal do Jari, junto com a pistola e as munições apreendidas.

A ação policial foi registrada por câmeras de monitoramento, as imagens mostram o momento em que os policiais identificam a arma na cintura e partem para a imobilização do suspeito.