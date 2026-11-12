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Suspeito armado é imobilizado por policiais ao lado de hospital em Laranjal do Jari

Polícia 1 min de leitura

Jeferson Andrei dos Santos Cunha, conhecido como “Mandrake”, de 20 anos, estava com uma pistola .40 carregada com seis munições

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

A agilidade dos policiais militares do 11º Batalhão foi decisiva para impedir que um suspeito armado tivesse qualquer chance de reação nesta quarta-feira (11), em Laranjal do Jari, no sul do Amapá. Em uma abordagem rápida, os militares perceberam que o homem estava armado, conseguiram imobilizá-lo e retirar de sua posse uma pistola calibre .40, carregada com seis munições.

O suspeito foi identificado como Jeferson Andrei dos Santos Cunha, de 20 anos, conhecido como “Mandrake”. A ocorrência começou por volta das 9h, quando a equipe foi acionada pela Central de Operações após a informação de que um homem havia dado entrada baleado no hospital da cidade.

 

Ao chegar à unidade de saúde, os policiais desconfiaram de Jeferson, que estava nas proximidades. Durante a abordagem, perceberam que ele estava armado e agiram rapidamente para desarmá-lo, evitando qualquer possibilidade de reação.

Jovem conhecido como “Mandrake” foi preso em flagrante nas proximidades do hospital. Fotos: divulgação
Pistola calibre .40 estava carregada com seis munições e foi apreendida pela PM

A suspeita é de que “Mandrake” estivesse fazendo a escolta do homem baleado, que teria sido atingido por integrantes de uma facção rival.

O indivíduo recebeu voz de prisão e foi apresentado em flagrante na Delegacia de Polícia Civil de Laranjal do Jari, junto com a pistola e as munições apreendidas.

A ação policial foi registrada por câmeras de monitoramento, as imagens mostram o momento em que os policiais identificam a arma na cintura e partem para a imobilização do suspeito.

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