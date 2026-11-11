Empresa prepara anúncio de construção das maiores torres residenciais do Amapá

Torres terão 30 andares, cerca de 10 a mais que os edifícios já existentes. Projetos refletem expectativas de expansão do setor imobiliário na capital amapaense

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Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

A atriz Glória Pires foi escolhida para apresentar dois novos empreendimentos imobiliários em Macapá, que somam R$ 220 milhões em Valor Geral de Vendas (VGV), indicador que representa o potencial de comercialização das unidades. Os projetos são de uma construtora do Amapá que já assina outros empreendimentos entregues.

Os construtores justificam o empreendimento pelo clima de otimismo com a exploração de petróleo na Costa do Amapá pela Petrobras, o que já tem gerado aumento de procura por imóveis na capital e no Oiapoque, a 590 km de Macapá, e onde estão os blocos de perfuração. Petroleiras americanas também aguardam licenciamento ambiental para iniciar as atividades.

Segundo as informações divulgadas pela construtora, cada edifício terá 30 andares, ou seja, serão os mais altos do Amapá. Atualmente, os maiores edifícios residenciais possuem menos de 20 pavimentos.

As novas unidades terão vista para o rio Amazonas e diferentes configurações residenciais, incluindo uma penthouse, residência de alto padrão no último andar de um edifício. A empresa apresenta o projeto como o primeiro desse modelo em Macapá.

A participação de Glória Pires faz parte da estratégia de divulgação dos empreendimentos. Conhecida por sua trajetória na televisão e no cinema brasileiro, a atriz foi escolhida para associar sua imagem aos novos projetos e também atrair a atenção de investidores de outros estados.

A data do lançamento ainda não foi anunciada.