Revoltados com assassinato de mãe e filha, moradores invadem, destroem e incendeiam casa de suspeito

Mãe e filha foram assassinadas dentro de casa; outros dois filhos presenciaram o ataque e um deles ficou ferido

Publicidade

Por PEDRO PESSOA, de Belém (PA)

A revolta pelo assassinato de uma mulher e da filha dela, de apenas cinco anos, terminou com a destruição e o incêndio da casa do principal suspeito do crime, no bairro do Benguí, em Belém. Na noite desta terça-feira (10), dezenas de moradores invadiram o imóvel, quebraram móveis, derrubaram parte da estrutura e atearam fogo em objetos que estavam na residência.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a multidão utilizando marretas e pedras para destruir portas, janelas e paredes.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para controlar a situação. A destruição ocorreu poucas horas depois do sepultamento de Fernanda Keila Dias dos Santos e da filha, Maria Rafaela dos Santos Pacheco, de cinco anos, realizado no Cemitério São Jorge, no bairro da Marambaia.

Antes da depredação, familiares e amigos das vítimas também realizaram manifestações pedindo justiça. Um dos protestos aconteceu em frente à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), onde motociclistas chegaram a interromper o trânsito.

Entenda o crime

Mãe e filha foram assassinadas na madrugada de segunda-feira (9), dentro da própria residência, no bairro do Benguí. Segundo as investigações, o vizinho da família, identificado como Michel Fernando Lima Sampaio, de 26 anos, teria invadido a casa pelos fundos e atacado as vítimas enquanto elas estavam no quarto.

A violência do crime chocou até mesmo os profissionais que trabalharam na ocorrência. De acordo com a perícia, Fernanda foi atingida por 26 golpes de faca. A filha, de apenas cinco anos, sofreu outros 11 golpes.

Outros filhos da mulher estavam na residência e tentaram impedir o ataque. Um deles, de 23 anos, foi esfaqueado quatro vezes, precisou ser hospitalizado, mas sobreviveu e recebeu alta médica.

Michel foi preso em flagrante ainda na segunda-feira. Na terça (10), a Justiça converteu a prisão em preventiva, mantendo o suspeito detido enquanto o caso é investigado.

O homem já integrou o Exército Brasileiro como militar temporário, mas, segundo o Comando Militar da Amazônia Oriental, foi desligado da instituição em fevereiro deste ano.

A Polícia Civil continua investigando a motivação do duplo homicídio. Uma possível discussão anterior entre o suspeito e o marido de Fernanda está entre as circunstâncias apuradas pelas autoridades.