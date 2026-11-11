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"CARNAVAL SEM FRONTEIRAS"

Escola de samba faz debate sobre reutilização de fantasias do carnaval

Destaque 2 min de leitura

Após passar por Mazagão Velho e Oiapoque, iniciativa encerra programação nos dias 13 e 14 de novembro, com atividades de formação cultural

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Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

O projeto Carnaval Sem Fronteiras chega a Macapá nesta sexta-feira (13) para a última etapa de uma programação voltada à formação de artistas, valorização das tradições carnavalescas e intercâmbio cultural no Amapá. As atividades seguem até sábado (14), com rodas de conversa, oficinas e apresentações culturais. A iniciativa é realizada pela escola de samba Piratas Estilizados e pelo Instituto Amazônia Criativa, com patrocínio da Vale.

A abertura será na sexta-feira, a partir das 18h, com pronunciamentos dos organizadores e um coquetel. No sábado, das 8h às 12h, haverá uma roda de conversa sobre o uso sustentável de fantasias e o reaproveitamento de materiais utilizados no carnaval. À tarde, das 14h às 18h, os mestres Renatinho e Jeferson Mendonça, da Piratas Estilizados, comandarão a oficina Folia Lab. A programação termina com uma atividade cultural de encerramento.

No sábado haverá roda de conversa sobre uso sustentável das fantasias
Projeto já passou por vários municípios

Todos os eventos serão realizados em um auditório localizado na Avenida Coaracy Nunes, nº 362, no Centro de Macapá, no quarto andar. A proposta é reunir artistas, integrantes de escolas de samba, produtores culturais e moradores interessados em conhecer técnicas e experiências relacionadas à produção carnavalesca.

Antes de chegar à capital, o projeto passou por Mazagão Velho, em junho, e Oiapoque, em agosto. Em Mazagão, as atividades abordaram memória e patrimônio cultural, além da formação de ritmistas por meio de uma oficina de percussão. Já em Oiapoque, a programação ocorreu no Museu Kuahi e destacou o intercâmbio de manifestações culturais na região de fronteira, incluindo referências da Guiana Francesa.

Para o presidente da Piratas Estilizados, Thiago de Lima, a circulação do projeto contribui para preservar as tradições carnavalescas e ampliar o acesso à formação cultural em diferentes municípios.

“Com a união de forças, levamos formação, conhecimento e a paixão pelo carnaval a diversos municípios do estado, mantendo viva a nossa identidade cultural”, afirmou. 

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