Escola de samba faz debate sobre reutilização de fantasias do carnaval

Após passar por Mazagão Velho e Oiapoque, iniciativa encerra programação nos dias 13 e 14 de novembro, com atividades de formação cultural

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Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

O projeto Carnaval Sem Fronteiras chega a Macapá nesta sexta-feira (13) para a última etapa de uma programação voltada à formação de artistas, valorização das tradições carnavalescas e intercâmbio cultural no Amapá. As atividades seguem até sábado (14), com rodas de conversa, oficinas e apresentações culturais. A iniciativa é realizada pela escola de samba Piratas Estilizados e pelo Instituto Amazônia Criativa, com patrocínio da Vale.

A abertura será na sexta-feira, a partir das 18h, com pronunciamentos dos organizadores e um coquetel. No sábado, das 8h às 12h, haverá uma roda de conversa sobre o uso sustentável de fantasias e o reaproveitamento de materiais utilizados no carnaval. À tarde, das 14h às 18h, os mestres Renatinho e Jeferson Mendonça, da Piratas Estilizados, comandarão a oficina Folia Lab. A programação termina com uma atividade cultural de encerramento.

Todos os eventos serão realizados em um auditório localizado na Avenida Coaracy Nunes, nº 362, no Centro de Macapá, no quarto andar. A proposta é reunir artistas, integrantes de escolas de samba, produtores culturais e moradores interessados em conhecer técnicas e experiências relacionadas à produção carnavalesca.

Antes de chegar à capital, o projeto passou por Mazagão Velho, em junho, e Oiapoque, em agosto. Em Mazagão, as atividades abordaram memória e patrimônio cultural, além da formação de ritmistas por meio de uma oficina de percussão. Já em Oiapoque, a programação ocorreu no Museu Kuahi e destacou o intercâmbio de manifestações culturais na região de fronteira, incluindo referências da Guiana Francesa.

Para o presidente da Piratas Estilizados, Thiago de Lima, a circulação do projeto contribui para preservar as tradições carnavalescas e ampliar o acesso à formação cultural em diferentes municípios.

“Com a união de forças, levamos formação, conhecimento e a paixão pelo carnaval a diversos municípios do estado, mantendo viva a nossa identidade cultural”, afirmou.