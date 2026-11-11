Mulher implora ao companheiro, mas é golpeada com terçado no rosto

Jovem de 21 anos foi atingida no rosto e no braço durante ataque em via pública; suspeito foi conduzido à delegacia

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Imagens de câmeras de monitoramento registraram uma sequência de violência contra uma jovem de 21 anos, vítima de uma tentativa de feminicídio na manhã do último domingo (8), no município de Afuá, no arquipélago do Marajó, no Pará. As gravações começaram a circular nas redes sociais nesta quarta-feira (11) e mostram a mulher sendo ameaçada, agredida e golpeada com um terçado pelo próprio companheiro, de 31 anos, em plena via pública.

Nas imagens, o homem aparece caminhando ao lado da jovem e exigindo que ela olhe para ele. Em seguida, começa a puxar seus cabelos, segurá-la pelo braço e proferir xingamentos. Mesmo diante dos pedidos para que a deixasse em paz, o agressor continua perseguindo a vítima, desferindo tapas em seu rosto e puxando novamente seus cabelos.

Durante as agressões, a jovem chora e implora para que o companheiro pare. Em determinado momento, ele faz uma ameaça de morte: “Se eu quiser te matar agora, eu te mato, caralho”. A violência prossegue quando o homem afirma que deixará uma marca no rosto da mulher.

Logo depois, o agressor retira um terçado que carregava na cintura, segura a vítima pelos cabelos e desfere dois golpes. Um deles atinge o rosto e o outro, um dos braços da jovem. Mesmo ferida, ela consegue escapar e sai correndo pela rua, gritando por socorro.

As imagens também mostram que, durante parte das agressões, pessoas passam de bicicleta pela via pública. A presença de outras pessoas, no entanto, não impede a continuidade do ataque. Após golpear a companheira, o suspeito permanece no local e segue caminhando, aparentemente sem demonstrar preocupação com o ocorrido.

De acordo com a Polícia Militar, equipes da 32ª Companhia Independente de Polícia Militar (32ª CIPM) atenderam à ocorrência. O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde ficou à disposição da Justiça para os procedimentos legais.

A vítima sofreu ferimentos no rosto e em um dos braços. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que deverá apurar as circunstâncias do ataque e a responsabilidade criminal do suspeito.