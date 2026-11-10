“Senti profundo constrangimento e humilhação”, relata policial que acusa major de tapa no rosto

Vítima registrou BO na Delegacia de Mulheres. Oficial teria agredido subordinada na presença de outros policiais

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Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

Uma policial militar denunciou ter levado um tapa no rosto de um major da Polícia Militar do Amapá durante o expediente, na presença de outros militares. O episódio teria ocorrido no dia 23 de outubro, por volta das 9h, na sala da Diretoria de Administração de Recursos Humanos (DARH), nas dependências do 8º Batalhão da PM, em Macapá. A denúncia foi formalizada em boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Mulheres.

Segundo o depoimento, o major Joanderson Gregório, atual comandante do 8º BPM, entrou na sala e, após conversar com outros militares, aproximou-se da policial perguntando se ela conhecia e gostaria de receber um “abraço de cursado”. Sem entender exatamente o significado da expressão, mas acreditando que se tratava de uma brincadeira, a militar respondeu que sim.

Ainda conforme o relato, o oficial ordenou que a policial permanecesse na posição de descanso e “rangesse os dentes”. Em seguida, voltou a perguntar se poderia ensiná-la e, após receber outra resposta afirmativa, teria desferido um tapa no lado esquerdo do rosto da soldado. Um capitão e outra soldado teriam presenciado a agressão.

No boletim de ocorrência, a policial afirmou que ficou profundamente constrangida, humilhada e emocionalmente abalada. Ela destacou que, além da agressão física, sentiu medo por estar diante de um superior hierárquico. A militar também relatou preocupação com possíveis represálias e prejuízos à carreira em caso de denúncia.

“Em nenhum momento presenciei o major Gregório adotando a m

esma postura com o capitão, que é do sexo masculino”.

Ela acrescentou que o major teria adotado comportamento semelhante com outra policial, no mesmo dia, em horário diferente.

PM se manifesta

Após tomar conhecimento da denúncia, a Polícia Militar do Amapá divulgou uma nota oficial informando que instaurou procedimento administrativo para apurar os fatos e identificar eventuais responsabilidades. A corporação afirmou que a investigação será conduzida com respeito ao devido processo legal.

Na manifestação, a PM ressaltou que não compactua com atitudes contrárias à legalidade, à ética, à disciplina e à dignidade humana. A instituição também garantiu que adotará as medidas cabíveis conforme o resultado da apuração.

Não há menção sobre eventual afastamento do major, e a denúncia ainda depende de investigação para esclarecimento das circunstâncias e definição de responsabilidades.