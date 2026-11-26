Banco afirma que identificou movimentações suspeitas em conta vinculada à Secretaria da Fazenda e recuperou todos os recursos

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Por PEDRO PESSOA, de Belém (PA)

O Banco do Estado do Pará (Banpará) identificou uma tentativa de fraude envolvendo transferências via Pix em uma conta vinculada à Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa). O caso veio a público esta semana e está sendo investigado pela Polícia Civil.

Segundo o governador eleito do Pará, Daniel Santos, foram realizadas mais de 600 transferências, que somam mais de R$ 8 milhões. A informação foi divulgada pelo político nas redes sociais.

Em nota, o Banpará informou que as movimentações suspeitas foram identificadas pelo sistema interno de segurança da instituição financeira. Os acessos foram imediatamente interrompidos e, segundo o banco, todos os recursos foram recuperados.

Apesar de confirmar a tentativa de fraude, a instituição não divulgou oficialmente o montante envolvido nas transações. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do caso para esclarecer como as transferências foram realizadas e identificar os possíveis responsáveis pela fraude.

Controlado pelo Governo do Pará, o Banpará é responsável pela administração de parte dos recursos públicos estaduais.