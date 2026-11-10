Dupla armada invade joalheria e rouba peças no Centro de Macapá

Ação foi registrada por câmeras de segurança e interrompida quando um cliente percebeu o crime. Suspeitos fugiram em uma motocicleta

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Uma joalheria localizada nas proximidades do Mercado Central de Macapá foi alvo de um assalto à mão armada no início da tarde desta segunda-feira (9), por volta das 12h26. A ação criminosa, que durou poucos minutos, foi integralmente registrada por câmeras de segurança do estabelecimento.

De acordo com as imagens e os relatos colhidos no local, dois indivíduos não identificados participaram da ação. O primeiro suspeito aproximou-se a pé portando um capacete preto, abriu a porta de vidro e adentrou o comércio. Segundos depois, o segundo indivíduo entrou rapidamente para dar cobertura, surpreendendo o proprietário atrás do balcão.

Durante a abordagem, o lojista foi rendido sob ameaça. Os criminosos utilizaram o capacete que um deles carregava para recolher rapidamente parte das joias e mostruários expostos no balcão. O prejuízo financeiro total ainda não foi divulgado pelo proprietário.

A investida criminosa foi frustrada graças à percepção de um cliente, que ao se aproximar da entrada da loja para acessar o estabelecimento, percebeu a movimentação atípica e o roubo em andamento, recuando e permanecendo do lado de fora.

Diante da interrupção inesperada, os assaltantes fugiram correndo do local, embarcando em uma motocicleta biz de cor prata que dava cobertura nas proximidades.

O proprietário acionou o alarme logo em seguida e buscou socorro, mas os suspeitos conseguiram escapar.

O caso agora passa a ser investigado pela Polícia Civil do Amapá, que analisa as imagens das câmeras de segurança para identificar e capturar os autores do crime.