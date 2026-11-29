Suspeitos transportavam combustível em bicicleta e fugiram ao perceber a aproximação de uma viatura da Força Tática

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Uma tentativa de fuga durante uma abordagem da Polícia Militar terminou com um homem conduzido à delegacia e uma quantidade de gasolina apreendida na tarde deste sábado (28), em Laranjal do Jari, no sul do Amapá. O combustível era transportado em uma bicicleta por dois homens que tentaram escapar de uma equipe do Batalhão de Força Tática.

A ocorrência foi registrada por volta das 13h30, durante patrulhamento na Avenida Tancredo Neves. Segundo a PM, os policiais perceberam a movimentação da dupla e deram ordem de parada, mas os dois desobedeceram e iniciaram uma fuga.

Durante a tentativa de escapar, os suspeitos seguiram caminhos diferentes. Um deles conseguiu fugir por uma área de pontes, enquanto o outro, que transportava a gasolina, foi alcançado e abordado pelos militares.

Questionado sobre a procedência e o destino do combustível, o homem não soube apresentar explicações. Ele afirmou apenas que o suspeito que havia escapado era seu tio e atribuiu ao familiar a responsabilidade pelo transporte da gasolina.

Diante da situação, os policiais apreenderam o combustível e encaminharam o homem à Delegacia de Polícia de Laranjal do Jari, onde ele foi apresentado para prestar esclarecimentos sobre a ocorrência.

O caso foi confirmado pelo major Érico Costa. Segundo a Polícia Militar, o Batalhão de Força Tática está reforçando o policiamento em Laranjal do Jari, com ações voltadas à prevenção e ao combate às queimadas na região.