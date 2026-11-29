Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)
Uma tentativa de fuga durante uma abordagem da Polícia Militar terminou com um homem conduzido à delegacia e uma quantidade de gasolina apreendida na tarde deste sábado (28), em Laranjal do Jari, no sul do Amapá. O combustível era transportado em uma bicicleta por dois homens que tentaram escapar de uma equipe do Batalhão de Força Tática.
A ocorrência foi registrada por volta das 13h30, durante patrulhamento na Avenida Tancredo Neves. Segundo a PM, os policiais perceberam a movimentação da dupla e deram ordem de parada, mas os dois desobedeceram e iniciaram uma fuga.
Durante a tentativa de escapar, os suspeitos seguiram caminhos diferentes. Um deles conseguiu fugir por uma área de pontes, enquanto o outro, que transportava a gasolina, foi alcançado e abordado pelos militares.
Questionado sobre a procedência e o destino do combustível, o homem não soube apresentar explicações. Ele afirmou apenas que o suspeito que havia escapado era seu tio e atribuiu ao familiar a responsabilidade pelo transporte da gasolina.
Diante da situação, os policiais apreenderam o combustível e encaminharam o homem à Delegacia de Polícia de Laranjal do Jari, onde ele foi apresentado para prestar esclarecimentos sobre a ocorrência.
O caso foi confirmado pelo major Érico Costa. Segundo a Polícia Militar, o Batalhão de Força Tática está reforçando o policiamento em Laranjal do Jari, com ações voltadas à prevenção e ao combate às queimadas na região.
Comentários 0
Comentar é para assinantes
Assine por R$ 5,99 por mês, leia sem anúncios, veja as matérias exclusivas e participe da conversa.
Assine Já sou assinante