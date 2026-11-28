Desaparecimento de bicicleta e celular também é investigado pela Polícia Civil

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Matheus Pereira Andrade completaria 17 anos em dezembro. Mas o encontro para o qual teria sido chamado na tarde desta sexta-feira (27) terminou em execução. O adolescente foi morto com dois tiros na Rua João Paulo de Souza, em uma área conhecida como “Ponte do Mão Branca”, no bairro Jardim Felicidade, zona norte de Macapá.

A principal suspeita da Polícia Civil é de que Matheus tenha sido atraído para uma emboscada. Segundo o delegado Carlos Mazurek, da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), o jovem já havia morado naquela região, mas estava vivendo em outro endereço havia cerca de três meses.

Familiares contaram aos investigadores que ele teria sido chamado para ir até o local onde acabou assassinado.

Dois homens ainda não identificados são apontados como participantes do crime. Após os disparos, a dupla fugiu sem ser reconhecida. Testemunhas relataram que um dos suspeitos usava camisa de entregador, enquanto o outro vestia roupas escuras.

Matheus foi atingido na virilha e na cabeça. Além da violência do ataque, um detalhe chamou a atenção dos investigadores: a bicicleta verde e o celular da vítima não foram encontrados na cena do crime.

O sumiço dos pertences levantou a possibilidade de latrocínio, roubo seguido de morte. Mas a hipótese de execução premeditada também está no radar da DHPP, que tenta descobrir por que o jovem foi chamado justamente para aquele endereço.

Até o momento, não há suspeitos identificados nem uma motivação definida. Equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar fizeram incursões na região em busca dos envolvidos.

A investigação está apenas começando. Informações que ajudem a polícia a esclarecer o assassinato podem ser repassadas à DHPP pelo número 99170-4302. O anonimato é garantido.