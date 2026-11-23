Evento trouxe como atração, a disputa que atraiu um bom público durante os três dias do evento

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Por JONHWENE SILVA, de Santana (AP)

Um jovem de 18 anos, acaba de bater um recorde em Santana, a 17 km de Macapá. Ele foi vencedor do 1ª Festival do Açaí ocorrido durante três dias no município ao consumir quase quatro litros do produto. Narry Barbosa, que reside no bairro Marabaixo, em Macapá, afirmou que tinha como objetivo real vencer a disputa que contou com 8 participantes.



“Eu vim participar com vontade de ganhar. Passei o dia bebendo bastante água para meu estômago expandir e evitei comer muito antes da competição. Minha intenção era levar esse título”, contou o campeão.

Entre as regras, os concorrentes precisaram seguir um regulamento da disputa. Além do açaí, os competidores tinham como acompanhamento uma porção generosa de farinha. Durante a prova, os participantes seguiram num ritmo forte de consumo do produto tipicamente amazônico. Mas, com o passar do tempo, muitos já não aguentavam mais. Até mesmo, Narry, sentiu vontade de vomitar.

Após a disputa, o campeão ganhou a quantia de R$ 1 mil.

“Não foi fácil. Houve momentos ali que parecia que não ia dar conta. Mas, consegui manter o ritmo da ‘colherada’ e deu tudo certo. Agradecer aos meus amigos que incentivaram a participar”, finalizou.