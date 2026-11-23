Ministro teria perdido o apoio de Davi Alcolumbre após suspeitas de atuação em favor de adversários nas eleições do Amapá

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Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

A saída de Waldez Góes (PDT) do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional passou a ser tratada como uma certeza nos bastidores políticos de Brasília. Segundo informações que circulam com força nos bastidores, o ex-governador do Amapá teria perdido sustentação política após as eleições deste ano, quando supostamente atuou em favor de adversários de seus próprios aliados. O desgaste teria chegado ao ponto de o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União), comunicar ao presidente Lula (PT) que Waldez já não integraria seu grupo político.

Waldez está entre os ministros que permaneceram por mais tempo no primeiro escalão do terceiro governo Lula, iniciado em janeiro de 2023. Sua indicação para o ministério foi resultado da aliança construída com Davi Alcolumbre e Clécio Luís (União), que venceu a eleição para o governo do Amapá em 2022. O acordo político também garantiu espaço ao PDT na vice-governadoria.

Quatro anos depois, Waldez voltou a indicar Teles Júnior (PDT) para a chapa de reeleição de Clécio. No entanto, informações de bastidores apontam que o ministro teria atuado em favor de Antônio Furlan (PSD), que liderava as pesquisas e acabou eleito governador com mais de 60% dos votos. A suposta movimentação teria provocado uma ruptura na relação com Davi Alcolumbre, principal responsável por sua indicação ao ministério.

Apesar do desgaste, a permanência ou saída de Waldez dependerá de uma decisão pessoal de Lula. Durante as articulações eleitorais, o presidente teria pedido ao ministro que desistisse de disputar uma vaga no Senado, com a promessa de mantê-lo no governo. Agora, Waldez enfrenta pressões de setores do PT que defendem mudanças no comando da pasta, entre os nomes mencionados nos bastidores está o de Fátima Bezerra, ex-governadora do Rio Grande do Norte.

Mesmo diante das especulações sobre uma saída iminente, existe a possibilidade de Waldez permanecer no cargo até janeiro. Nesse cenário, Lula poderia incluir a substituição em uma reforma ministerial, apresentando a mudança como parte da renovação da equipe para um eventual quarto mandato presidencial.