Chamas atingiram o Ramal do Totóia, no distrito de Anauerapucu, e provocaram prejuízos; moradores tentaram proteger imóveis

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Por JONHWENE SILVA, de Santana (AP)

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma extensa área de vegetação no início da tarde deste sábado (28), no Ramal do Totóia, localizado no distrito de Anauerapucu, zona rural do município de Santana. O fogo se espalhou ao longo da estrada, avançou sobre propriedades particulares e deixou um rastro de destruição e prejuízos para moradores da região.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a intensidade das chamas e o desespero de moradores diante da aproximação do incêndio. Em uma das gravações, um proprietário relata que precisaria agir por conta própria para tentar impedir que o fogo alcançasse seu imóvel.

Entre as medidas mencionadas pelo morador estava a abertura de valas para formar barreiras e dificultar a propagação das chamas. A preocupação aumentou à medida que o incêndio avançava pela vegetação e se aproximava de construções existentes ao longo do ramal.

Há relatos de que pelo menos uma residência foi completamente destruída pelo fogo. Outras propriedades também ficaram ameaçadas, mas ainda não há confirmação oficial sobre a quantidade de imóveis atingidos ou a extensão total dos prejuízos.

O Corpo de Bombeiros Militar e a Defesa Civil foram acionados para atender à ocorrência. Até o fechamento desta reportagem, os órgãos ainda não haviam divulgado um balanço oficial sobre a operação, a área consumida pelas chamas ou a existência de outros danos materiais.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Também não havia informações oficiais sobre possíveis vítimas ou sobre as circunstâncias que deram início ao fogo.