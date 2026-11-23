Protagonistas de campanhas marcadas por disputas intensas, ex-adversários acertam união e pretendem escolher candidato conforme o cenário eleitoral

Publicidade

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

Na política de Santana, adversários históricos estão deixando as diferenças de lado para construir uma aliança que promete movimentar a sucessão municipal de 2028. A deputada federal reeleita Professora Marcivânia Flexa (PCdoB) e o ex-prefeito Ofirney Sadala (União), protagonistas de algumas das campanhas mais intensas da cidade, chegaram a um entendimento: aquele que reunir as melhores condições políticas e eleitorais deverá representar o grupo na disputa pela prefeitura. A articulação também passou a incluir o ex-deputado estadual Jory Oeiras (Republicanos).

A aproximação chama atenção pelo passado conturbado. Entre 2012 e 2020, Marcivânia, Ofirney e o atual prefeito Bala Rocha (Republicanos) estiveram no centro de disputas marcadas por rivalidades, acusações e episódios que ainda fazem parte da memória política do município.

Um dos capítulos mais controversos ocorreu em 2012, quando Marcivânia liderava a disputa pela prefeitura contra Robson Rocha (ex-PTB), filho do ex-prefeito Rosemiro Rocha. Durante a campanha, circulou um boato de que dinheiro destinado à compra de votos para ela estaria escondido em um motel. A informação era falsa, mas provocou forte repercussão política na véspera da eleição. Marcivânia acabou derrotada nas urnas.

Quatro anos depois, a professora voltou à disputa. Desta vez, enfrentou Robson Rocha, que tentava a reeleição em meio ao desgaste de sua administração, e Ofirney Sadala. Ex-juiz, titular de cartório e conhecido também pela atuação como professor de cursinhos preparatórios, Sadala entrou na política como uma novidade eleitoral e conseguiu chegar à prefeitura após outro episódio polêmico com Marcivânia, que liderava a corrida e foi barrada no portão da emissora no único debate de TV entre os dois principais concorrentes daquele ano.

No meio da confusão, alguém atirou uma corrente de bicicleta na rede de alta tensão e retirou a emissora do ar. Mais uma vez, ela levou a culpa (injustamente) e perdeu a eleição para Ofirney a poucos dias do pleito.

Em 2020, o cenário mudou novamente. Marcivânia, então deputada federal, optou por não disputar a eleição municipal. Ofirney buscou mais quatro anos de mandato, mas acabou derrotado por Bala Rocha, que conquistou a prefeitura e garantiu a reeleição em 2024. O resultado consolidou uma nova configuração de forças no município, agora colocada à prova pelas articulações para a próxima sucessão.

A presença de Jory Oeiras amplia o alcance político da aliança, embora sua situação jurídica imponha limites a uma eventual candidatura. O ex-deputado teve o mandato cassado em processo relacionado à fraude à cota de gênero nas eleições de 2022 e foi declarado inelegível por oito anos em plena campanha eleitoral de 2026.

O grupo também observa os movimentos do ex-prefeito Antônio Nogueira (PT), ainda inelegível, e que pode repetir a indicação a irmã Isabel Nogueira, atual vice-prefeita isolada por Bala Rocha em outra crise. Antigo aliado de Bala Rocha, Nogueira se afastou politicamente da administração depois de perder espaço nas indicações para cargos municipais.

Do outro lado está Bala Rocha, que ainda terá todo o ano de 2027 para administrar o município e viabilizar um sucessor. A avaliação sobre o desempenho dele no segundo mandato não é favoravel, mas deverá ter alguma influência no cenário eleitoral. Enquanto isso, Marcivânia e Ofirney, que não conseguiu ser eleito este ano deputado estadual, tentam transformar uma rivalidade de mais de uma década em um projeto político comum, aproveitando o enfraquecimento de Bala.

Oficialmente, a próxima eleição municipal ainda está distante. Nos bastidores de Santana, porém, a disputa já começou.