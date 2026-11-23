Identificado como “Orelha”, Jhonatan Mancedo tinha mandado de prisão preventiva em aberto

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um procurado da Justiça envolvido em diversos crimes, incluindo homicídio qualificado e latrocínio, morreu na noite deste sábado (21), após trocar tiros com militares do Batalhão de Rotam, no bairro Fonte Nova, em Santana, a 17 quilômetros de Macapá.

O confronto ocorreu durante uma operação de combate ao crime organizado. Segundo informações da polícia, a equipe estava em operação de combate ao crime organizado quando avistou um homem em uma bicicleta, mexendo repetidamente na cintura, em atitude considerada suspeita.



Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir. Mesmo após receber ordem de parada, abandonou a bicicleta e entrou rapidamente em uma residência.

Os militares entraram no imóvel para localizar o suspeito e verificar possíveis ameaças. No terreno, nos fundos da casa, relataram ter sido surpreendidos por disparos de arma de fogo efetuados pelo homem. A equipe reagiu e o atingiu durante o confronto.

Após cessarem os tiros, os policiais constataram que o suspeito ainda apresentava sinais vitais e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No entanto, quando a equipe médica chegou, ele já estava morto.

O indivíduo foi identificado como Jhonatan Mancedo de Carvalho, conhecido pelos apelidos de “Orelha” e “Tata”. Conforme consultas aos sistemas de segurança, ele respondia a diversos procedimentos criminais por homicídio qualificado por motivo fútil, tentativa de roubo com resultado morte (latrocínio), furto qualificado e roubo, sendo que algumas de suas ações criminosas foram registradas por câmeras de monitoramento. Contra “Orelha”, havia um mandado de prisão preventiva em aberto.

Após os procedimentos periciais no local, a equipe da Rotam apresentou a ocorrência no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) de Santana, para as providências legais.