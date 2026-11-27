Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Uma operação de monitoramento aéreo terminou com a prisão de um jovem de 19 anos e a apreensão de dezenas de produtos que seriam arremessados para dentro do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen). A ação ocorreu na madrugada desta sexta-feira (27), no bairro Alvorada, na zona oeste de Macapá.

A movimentação suspeita foi identificada por agentes da Divisão Especializada em Operações com Drones da Polícia Penal, durante patrulhamento aéreo nas proximidades do complexo penitenciário.

As imagens captadas pelos equipamentos mostraram um homem entrando numa residência próxima à Rodovia Norte-Sul, enquanto outros suspeitos fugiam em meio à vegetação. O flagrante mobilizou equipes da Polícia Penal e uma radiopatrulha do 8º Batalhão da Polícia Militar.

No imóvel, os policiais encontraram Ramon Picanço de Souza. Segundo a polícia, o jovem confessou ter escondido materiais no terreno da residência para que fossem posteriormente arremessados para dentro da penitenciária.

Com base nas informações fornecidas pelo suspeito, as equipes realizaram buscas em diferentes pontos da área de mata, onde localizaram drones, celulares, carregadores, relógios e substâncias com características de entorpecentes, além de outros objetos.

Ramon foi preso e encaminhado, juntamente com todo o material apreendido, ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do bairro Pacoval.

Horas antes, na noite de quinta-feira (26), outro suspeito de utilizar drones para enviar drogas ao Iapen morreu em confronto com policiais da Companhia de Choque do Batalhão de Operações Especiais (Bope), no bairro Marabaixo 4. Eden Deivid Soares Coelho, conhecido como “Playboy”, usava tornozeleira eletrônica e, segundo o serviço de inteligência da PM, estaria prestes a realizar mais uma entrega de entorpecentes nas proximidades do presídio.

Não há informações sobre uma eventual ligação entre os dois casos.

Na Assembleia Legislativa, o deputado propôs a criação do Dia Estadual de Combate à Violência Doméstica, em 2025. Ele foi reeleito este ano para o terceiro mandato.