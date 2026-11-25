Apesar da reconciliação do casal e do restabelecimento do porte, Justiça manteve as armas apreendidas

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Por SELES NAFES

Um empresário de Macapá que teve duas pistolas apreendidas depois de ameaçar a própria esposa tentou, sem sucesso, recuperar o armamento na Justiça do Amapá. A defesa alegou que o casal havia se reconciliado e que o comerciante precisava das armas para sua segurança pessoal. No entanto, um detalhe da ocorrência pesou no julgamento do recurso: o marido chegou a apontar uma das pistolas para a mulher.

De acordo com o processo, a esposa do empresário João Carlos Silva Valente havia conseguido medidas protetivas por determinação da 2ª Vara de Violência Doméstica de Macapá. Entre as medidas estavam a suspensão do porte de arma, a entrega de duas pistolas e munições, além do afastamento do marido da residência do casal. O armamento foi entregue à Polícia Federal.

Posteriormente, a mulher procurou o serviço psicossocial da Justiça afirmando que não se sentia mais em risco e que havia voltado a morar com o marido. O porte de arma foi restabelecido, mas as pistolas permaneceram apreendidas por determinação da Vara de Violência Doméstica. Abaixo acompanhe o segundo julgamento do dia.

No julgamento do recurso pelo Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP), a defesa pediu a restituição das armas, argumentando que estavam devidamente regularizadas e que o empresário, que atua no comércio de gás, já havia sofrido atentados. Alegou ainda que ele viaja frequentemente e movimenta valores em razão de sua atividade comercial, o que o tornaria um potencial alvo de assaltantes.

Ao proferir seu voto, o relator do processo, desembargador Carmo Antônio de Sousa, relembrou as circunstâncias da ocorrência que motivou a apreensão das armas e afirmou que não se sentiria tranquilo em autorizar a devolução.

“Eu, como juiz, não me sinto tranquilo. Ele pegou a pistola, sacou a pistola, apontou para ela e disse: ‘Eu não me responsabilizo pelos meus atos se você não me devolver a câmera que estava lá no seu quarto’. Atuei muitos anos na Coordenadoria de Violência Doméstica. Esse é um dos momentos mais graves, quando a pessoa aponta a arma para a outra”, afirmou o desembargador.

O magistrado destacou ainda que episódios dessa natureza representam momentos de maior gravidade e demandam medidas rigorosas para preservar a segurança da vítima. O recurso foi negado, e as armas permaneceram apreendidas.