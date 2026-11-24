Funcionária ouviu os pedidos de socorro e abriu o quarto com uma chave reserva

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Uma mulher que estaria sendo impedida de deixar um quarto de hotel foi resgatada pela Polícia Militar na segunda-feira (23), em Oiapoque, no Norte do Amapá. A ocorrência de possível cárcere privado foi descoberta depois que uma funcionária do estabelecimento ouviu pedidos de socorro vindos de um dos apartamentos e decidiu intervir.

Segundo a PM, a funcionária utilizou uma chave reserva para abrir a porta e encontrou a hóspede sendo segurada pelos braços por um homem identificado como José Ferreira Barbosa. Ele estaria impedindo que ela saísse do quarto.

A vítima contou aos policiais que estava há aproximadamente uma hora sem conseguir deixar o aposento, apesar de manifestar interesse em sair do hotel para resolver pendências relacionadas à retirada de documentos em um órgão público.

A mulher afirmou que os dois são apenas conhecidos e que nunca tiveram um relacionamento amoroso. Contou que atualmente mora em um imóvel de José Ferreira, em Caiena, na Guiana Francesa, junto com a mãe e a filha, de 4 anos, por não ter outro lugar para ficar naquela cidade.

Ainda conforme o relato, o homem já teria feito ameaças de morte, dizendo que mataria a mulher e qualquer outro homem que fosse visto em sua companhia.

Durante o atendimento, a hóspede estava emocionalmente abalada e demonstrava medo do suspeito. Ela também reclamava de ardência nos braços, onde os policiais observaram sinais de vermelhidão. Uma avaliação médica foi indicada para verificar possíveis lesões.

Quando a equipe do 12º Batalhão chegou ao hotel, José estava fora do quarto, enquanto a mulher havia procurado abrigo no depósito do estabelecimento.

Diante dos relatos e dos sinais observados, os policiais deram voz de prisão a José Ferreira Barbosa. Segundo a PM, ele ficou exaltado e se recusou a acompanhar a guarnição, apresentando resistência física, sendo necessário utilizar algemas para garantir a segurança dos envolvidos e da equipe policial.