Segundo a PM, suspeito aguardava um veículo que o levaria até as proximidades do presídio para fazer mais uma entrega

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Suspeito de integrar um esquema de envio de drogas para dentro do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) com o uso de drones, Eden Deivid Soares Coelho, conhecido como “Playboy”, morreu em confronto com policiais da Companhia de Choque do Batalhão de Operações Especiais (Bope). A intervenção policial ocorreu na noite desta quinta-feira (26), no bairro Marabaixo 4, na zona oeste de Macapá.

De acordo com informações do Sistema de Inteligência da Polícia Militar (Sipom), Playboy estaria numa casa de madeira, no fim da Travessa Alverne, aguardando um veículo que o levaria até as proximidades do presídio, onde faria a entrega de mais uma carga de entorpecentes.

Uma equipe do Choque foi enviada ao endereço para abordar o suspeito. Segundo a versão dos militares, a porta do imóvel estava aberta, o que permitiu aos policiais visualizar o homem manuseando uma substância aparentemente entorpecente. Ao perceber a presença dos policiais, Playboy teria sacado um revólver calibre 38 e efetuado disparos contra a equipe, que revidou.

Após a troca de tiros, os militares constataram que o suspeito ainda apresentava sinais vitais e recolheram a arma. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas constatou a morte no local.

No interior da residência, os policiais encontraram quatro porções de uma substância com características de crack, embaladas com fita adesiva preta.

Playboy era monitorado por tornozeleira eletrônica e, conforme levantamento da Polícia Militar, tinha histórico de envolvimento com o tráfico de drogas, além de registro criminal por roubo qualificado.