(De camisa preta sentado), acusado é autuado por estelionato em delegacia. Caso foi descoberto pela OAB

Publicidade

Por SELES NAFES

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Polícia Civil do Amapá investigam a atuação de um homem que estaria se passando por servidor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para atender moradores do interior do estado interessados em benefícios previdenciários. O nome do suspeito não foi divulgado oficialmente, mas o Portal SelesNafes.Com apurou que se trata de Mateus Fernandes de Oliveira.

No último domingo (22), a OAB enviou a Mazagão, município a 40 km de Macapá, o conselheiro Jonas Sousa após denúncia de exercício ilegal da advocacia, com os atendimentos sendo realizados na varanda de uma pousada conhecida na cidade.

“No local, constatei que um indivíduo estaria se apresentando como servidor do INSS e realizando atendimentos jurídicos, situação corroborada por testemunha e documentada por meio de fotografias e vídeos”, informou Sousa.

A Polícia Civil foi acionada e o suspeito acabou preso em flagrante quando estava ‘atendendo’ uma pessoa e outros moradores aguardavam a vez.

“Entre as testemunhas havia um senhor que já tinha caído três vezes em golpes parecidos”, revelou o conselheiro.

Outra testemunha afirmou, em depoimento, que soube dos atendimentos por meio de grupos de WhatsApp. A mensagem de divulgação exibia, inclusive, a logomarca do INSS, o que levou moradores a acreditar que se tratava de uma iniciativa oficial do instituto. A ‘quase vítima’ buscava informações sobre pensão por morte e seguro-defeso.

Mateus Fernandes de Oliveira foi preso em flagrante por estelionato. Ele teve o celular apreendido junto com o cartão de uma empresa do segmento previdenciário de Belém. O Portal SN não conseguiu confirmar se ele foi colocado em liberdade após a audiência de custódia ou se permaneceu preso.