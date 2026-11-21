É bem antiga e comum a percepção de que somos espelhos de comportamento para nossos filhos, especialmente nos anos de formação do caráter. Contudo, no dia a dia também podemos estar ignorando essa regra tão básica de criação. Excessos, desrespeito aos pais, maus-tratos, violência doméstica, desleixo com o lixo…No Salmo 106, encontramos uma reflexão sobre os filhos estarem repetindo os mesmos tropeços dos pais. Tenha um ótimo fim de semana com nosso Deus e Senhor, Jesus Cristo!
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