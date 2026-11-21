Polícia apreendeu 65 comprimidos de MDA e balanças de precisão; defesa questiona provas e legalidade da operação

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Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

Um homem acusado de participar de um esquema de tráfico interestadual de drogas sintéticas pelos Correios continuará preso preventivamente em Macapá. A decisão foi tomada por unanimidade por desembargadores do Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP), que negou um pedido de habeas corpus apresentado pela defesa. Marcos Vinícius Lima Vieira está preso desde 15 de junho de 2026, quando foi detido em flagrante durante uma operação policial que apurava o envio de entorpecentes por encomendas postais.

Segundo o processo, a investigação identificou uma rede de distribuição de drogas sintéticas que utilizava os Correios para transportar as substâncias entre estados. O homem seria o destinatário e financiador de uma das encomendas, pela qual teria desembolsado R$ 10 mil. A polícia acompanhou entregas sucessivas até realizar a abordagem. Durante a operação, foram apreendidos 65 comprimidos com resultado preliminar positivo para MDA, sendo 34 amarelos e 31 verdes, além de duas balanças digitais de precisão localizadas no veículo do suspeito e em sua residência.

A prisão em flagrante, por tráfico de drogas, associação para o tráfico e resistência, foi convertida em preventiva. A defesa tentou reverter a medida na 2ª Vara Criminal de Macapá, mas teve o pedido negado. No recurso ao TJAP, os advogados argumentaram que novos depoimentos colocavam em dúvida a apreensão das drogas e apontaram supostas agressões policiais, irregularidades na abordagem e entrada ilegal na residência. Também destacaram que o acusado é primário, possui endereço fixo, ocupação lícita, vínculo universitário e um filho menor de seis anos.

Ao analisar o habeas corpus, a desembargadora relatora considerou que a prisão está sustentada por elementos concretos da investigação, especialmente os indícios de participação do acusado no financiamento e recebimento de drogas enviadas pelos Correios. Para a magistrada, a quantidade de comprimidos apreendidos, a existência das balanças e a dinâmica investigada justificam a manutenção da custódia para garantia da ordem pública. Ela também observou que a necessidade da prisão já havia sido reavaliada pela Justiça em 17 de agosto e 29 de setembro, quando a medida foi mantida.

As alegações de violência policial, contradições entre testemunhas e ilegalidades nas buscas também foram analisadas. A relatora entendeu, porém, que essas questões dependem de uma avaliação mais aprofundada das provas, o que deverá ocorrer durante a ação penal.

Ela ressaltou ainda que condições pessoais favoráveis, como emprego e residência fixa, não impedem a prisão preventiva quando estão presentes os requisitos legais. A defesa também pediu que o acusado cumprisse prisão domiciliar para cuidar do filho pequeno, mas o argumento foi rejeitado porque não houve comprovação de que a presença do pai fosse indispensável aos cuidados da criança, que permanece com a mãe.