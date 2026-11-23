Moradora do residencial Vila dos Oliveiras foi sorteado para receber o apartamento mobiliado em 2024

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De Macapá (AP)

A gestão do governador Clécio Luís (União) entregou 1.794 moradias populares em Macapá entre 2023 e 2026, beneficiando famílias de diferentes regiões da capital. Os imóveis estão distribuídos em três conjuntos habitacionais, nas zonas Norte e Sul, e fazem parte de uma política que também inclui assistência social, qualificação profissional e atividades esportivas e culturais para os moradores.

A maior entrega ocorreu em dezembro de 2023, quando mil famílias receberam as chaves dos apartamentos das etapas 3 e 4 do residencial Miracema, na zona norte. Em maio de 2024, outras 512 unidades foram entregues no residencial Vila dos Oliveiras, na zona sul. Já em fevereiro de 2025, o governo concluiu a entrega de 282 casas e apartamentos no conjunto Nelson dos Anjos, no bairro Congós.

Os empreendimentos também possuem espaços de convivência e equipamentos comunitários. No Vila dos Oliveiras, por exemplo, foram implantados centro comunitário, quadra poliesportiva coberta, academia ao ar livre e espaço infantil. O residencial também recebeu uma escola com capacidade para atender até 60 alunos em tempo integral ou 120 em turnos parciais.

Além das moradias, o Governo do Estado afirma que mantém equipes multiprofissionais e Plantões Sociais nos conjuntos habitacionais. As ações incluem vacinação, atendimento odontológico, emissão de documentos, cursos profissionalizantes e atividades esportivas e culturais, como balé, capoeira, futebol e judô.

Segundo balanço divulgado pelo governo em dezembro de 2025, mais de 52 mil pessoas foram beneficiadas por ações sociais e serviços realizados nos oito conjuntos habitacionais de Macapá e no bairro Parque Aeroportuário. Esse número considera diferentes atendimentos e iniciativas, não apenas as famílias contempladas com as 1.794 moradias entregues.

Novos programas habitacionais

Entre 2023 e 2025, o Amapá também registrou a contratação de 4,1 mil unidades habitacionais pelo programa federal Minha Casa, Minha Vida, com investimentos de R$ 461,4 milhões da União. Esses imóveis integram uma frente distinta das entregas realizadas pelo governo estadual, uma vez que a contratação não significa necessariamente a conclusão das obras.

Em 2026, a gestão Clécio lançou o programa Morar Bem Amapá, que oferece subsídios para ajudar famílias a pagar a entrada de imóveis. O benefício pode chegar a R$ 55 mil para quem recebe até R$ 3,2 mil mensais, R$ 35 mil para famílias com renda de até R$ 5 mil e R$ 20 mil para aquelas com renda de até R$ 9,6 mil. A previsão inicial é contemplar 350 casas e 295 apartamentos nas zonas Sul e Oeste de Macapá.

Outra iniciativa é o programa Periferia Viva, que prevê obras de urbanização e regularização fundiária para aproximadamente 3.922 famílias. O projeto abrange áreas como Bairro Aeroportuário, Nova União 1 e 2, Terra Prometida e Nova Aliança, com melhorias previstas em vias, abastecimento de água, esgoto, drenagem e iluminação pública.

Com as entregas realizadas desde 2023, o governo estadual contabiliza 1.794 moradias concluídas e repassadas às famílias nos três residenciais citados. Os demais programas representam novas contratações, subsídios e projetos de infraestrutura, que não devem ser somados ao total de imóveis já entregues.