Câmera de segurança registrou o ataque; suspeita fugiu e ainda não foi localizada pela polícia

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Uma mulher foi assassinada a facadas na madrugada deste sábado (21), em frente a um bar no distrito do Lourenço, região de garimpo do município de Calçoene, no interior do Amapá. O ataque foi cometido por outra mulher, nas proximidades do Bar da Paula, e registrado por uma câmera de segurança.

As imagens mostram a vítima conversando com dois homens quando a agressora se aproxima por trás e começa a desferir golpes de faca. Mesmo ferida, a mulher ainda consegue caminhar por alguns metros. Outras pessoas presenciam o ataque, mas as imagens não mostram nenhuma tentativa de intervenção.

Segundo o comandante da 3ª Companhia do 12º Batalhão da Polícia Militar, Estefan Johansson, a equipe foi acionada por volta das 4h30, após uma denúncia anônima feita pelo Disque-Denúncia. A informação era de que uma mulher havia sido esfaqueada em via pública.

A suspeita foi identificada inicialmente apenas pelo apelido de “Tati”. Conforme a denúncia recebida pela polícia, ela teria utilizado uma faca de serra para cometer o crime e fugido logo depois.

Os policiais foram até o endereço indicado, mas não encontraram a vítima nem a suspeita. Em seguida, seguiram para o posto de saúde da região, onde confirmaram que uma mulher havia dado entrada com ferimentos provocados por arma perfurocortante. A vítima, que não portava documentos de identificação, já estava morta.

Após a confirmação do homicídio, a Polícia Militar realizou buscas na tentativa de localizar a suspeita, mas ela não foi encontrada. As informações sobre o caso foram encaminhadas à autoridade policial responsável pela investigação.

Até o momento, a identidade da vítima e a motivação do assassinato permanecem desconhecidas. A polícia também tenta localizar a mulher apontada como autora do ataque.